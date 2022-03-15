“Kendi hastanemizi neden kendimiz yapamıyoruz?”

Tabipler Birliği Başkanı Dr. Özlem Gürkut, Lefkoşa’ya yapılacağı duyurulan hastane ihalesinin iptal edildiğini anımsatarak, kendi hastanemizi neden kendimizin yapamadığımızı sordu





Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği (KTTB), 14 Mart Tıp Bayramı nedeniyle Hidden Garden’da Tıp Töreni düzenledi. Pandemi nedeniyle son 2 senedir yapılamayan törende, bu yıl da sağlık alanında yaşanan sorunlar getirildi.

Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği Başkanı Dr. Özlem Gürkut, törende meslektaşlarının aynı sorunlara değindiğini ifade ederek, bunca yıldır sorunların hala çözülememesini eleştirdi.

Ülkeye bakıldığında uluslararası hukuka dahil olunmasından dolayı yaşanan sıkıntılar bulunduğuna işaret eden Gürkut, panademiyle ekonominin daraldığını, bağımlılığın arttığını, halkın alım gücünün açlık sınırına dayandığını, işsizliğin arttığını ve bütün bunların halk sağlığını tehdit ettiğini vurguladı.

Halkın sağlığa erişiminin zorlaştığını, bugüne kadar yapılan tüm çalışmalar sonuçsuz kaldığını, sağlıkta çağdaş bir sistem kurulamadığını, sağlığa ayrılan bütçe kısıtlı olmakla birlikte, bu bütçenin akılcı ve adaletli kullanılamadığını anlatan Gürkut, sağlık sistemi, halk sağlığı ve sağlık hizmetleri sunumu ile ilgili yasaların ya güncelliğini kaybettiğini, ya da ihtiyaca cevap veremez durumda olduğuna dikkat çekti.

Teşkilat yasaları, Hekim Yasası, Güzellik Merkezleri Yasası ve bunlar gibi bir çok yasanın çıkmadığını, derme çatma yerlerde tıbbi hizmetlerin verildiğini ve denetlenemediğini söyleyen Gürkut, ülkede birbiri ardına açılan tıp ve diş hekimliği fakültelerini planlamaya dahil olmadığını ve denetlenmediğini kaydetti.

Ülke için toplum sağlık eğitimi verilmesi ve aşılamaların düzenlenmesi gibi bir çok ihtiyaç olduğunu, maalesef kamu hastanelerinde altyapı, ilaç tıbbı malzeme, personel ve araç gereç eksikliği bulunduğuna dikkat çeken Gürkut, tüm bunların geliştirilerek, uygulanması gerektiğini vurguladı.

Yeni hastane konusunda verilen demeçlere de dikkat çeken Gürkut, Lefkoşa’ya yapılacağı duyurulan hastane ihalesinin iptal edildiğini, kendi hastanemizi neden kendimizin yapamadığımızı sordu.

Ülke hekimlerinin sıkıntılarına da değinen Gürkut, özelde çalışan hekimlerin bir çoğunun iş güvencesiz çalıştırıldığını, kamudaki hekimlerin ise kadrolu, sözleşmeli, mecburi hizmetli, hizmet alımı anlaşmalı gibi farklı statülerde çalıştırıldığını ve bunun da hekimlerin çalışma barışını bozan unsurlar olduğuna dikkat çekti.

Uzmanlık eğitimlerinin ikinci yarısı için Türkiye’ye giden asistan hekimlerin yabancı uyruklu statüsünde çalıştırılarak maaşsız ve güvencesiz çalışmasının kabul edilebilir olmadığını da ifade eden Gürkut, sağlıkta çağdaş, adil ulaşılabilir bir hizmet sunumu için gerekenlerin yapılmasını istedi.



