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Kemal Saraçoğlu Vakfı’na 63 bin TL’lik bağış

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Kemal Saraçoğlu Vakfı’na 63 bin TL’lik bağış
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Kemal Saraçoğlu Lösemili Çocuklar ve Kanserle Savaş Vakfı’na 63 bin TL’lik bağış yapıldı.
Vakıftan yapılan açıklamaya göre, Dr. Hasan Vaizoğlu organizatörlüğünde piyano sanatçısı Muhiddin Dürrüoğlu, Vakfa katkı sağlamak amacıyla Bellapais Manastırı’nda piyano resitali düzenledi. Etkinlikte, bilet satışlarından elde edilen 63 bin TL Vakfa bağışlandı.
Etkinliğe katılan Vakıf Mütevelli Heyeti Üyesi Nevhiz Özer, piyano sanatçısına katkılarından dolayı plaket takdim etti.
Bu tür etkinliklerin toplumda farkındalık yaratmanın yanı sıra hastalıklarla mücadelede maddi destek sağladığına dikkat çeken Vakıf Yönetimi, destek veren tüm katılımcılara teşekkürlerini iletti.
Vakıf, 2001 yılından beridir başta kanser sürecindeki çocukların tedavileri olmak üzere, kanser teşhisi almış çocuk ve ailelerine maddi-manevi destek olmak için faaliyetlerini sürdürüyor.
 
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