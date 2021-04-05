Kemal Saraçoğlu Vakfı'na verilen örnekler iki hastaya umut oldu

Kemal Saraçoğlu Vakfı donör arşivine geçmiş yıllarda örnek vererek kayıt yaptıran 2 gönüllünün verdiği kök hücre 2 hastaya umut oldu.

Dünya İlik Bankası donör arşivine kayıt olan 2 gönüllü bağışçı Osman Uysal ve Doğa Miralay, Ocak ve Mart aylarında uyum gösterdikleri hastalar için kök hücre bağışı yapmışlardı.

Kemal Saraçoğlu Vakfı yetkilisi Suzan Gürel yaptığı açıklamada, bugün vakfın sloganı olan “Kanseri yaşamadan sorumluluk hissedebilmek erdemdir” ilkesini benimseyerek, bu işleme gönüllü olan 75 donör olduğunu belirtti. Gürel, hepsinin de böylesi anlamlı bir bağışla hastalarına tamamen gönüllük çerçevesinde el uzattıklarını söylemekten gurur duyduklarını dile getirerek, Ocak ve Mart aylarında kök hücre bağışı yapan iki donöre de bir kez daha teşekkürlerini iletti.

Gürel şöyle devam etti:

“2000 yılından bu yana Kemal Saraçoğlu Vakfı ve Karaiskakio Vakfı iş birliği ile gönüllülerden Dünya İlik Bankası için numuneler alınmaktadır. 18-45 yaş arası, KKTC Kimlik Kartı’na sahip, daha önce bu amaç için örnek vermemiş sağlıklı bireylerden alınan kan veya tükürük örneği ile özelde kendi ülkemizdeki genelde ise dünyadaki ilik/kök hücre nakli ihtiyacı olan hastalara yardım eli uzatmak için çalışmalarımızı sürdürmekteyiz”