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Kemal Saraçoğlu Vakfı kurban bağışı kabul edecek

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Kemal Saraçoğlu Vakfı, Kurban Bayramı vesilesiyle bağış kabul edecek.

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Kemal Saraçoğlu Vakfı kurban bağışı kabul edecek
 
 
Vakıf’tan yapılan açıklamada, “Kanser teşhisi almış çocukların sağlıklarına, eğitimlerine ve sosyal hayatlarına kavuşmaları için destek ve çare olmak isterseniz,  kurban bağışlarınızı Kemal Saraçoğlu Vakfı’na yapabilirsiniz” denildi.
Açıklamada, 2001 yılında kanser sürecindeki çocuk ve ailelerine maddi-manevi destek verebilmek için kurulmuş bir hayır kurumu olan  Kemal Saraçoğlu Vakfı’nın   amacının çocukların almış olduğu kanser teşhisi ile başlayan yolculuklarında en doğru, hızlı ve başarılı bir şekilde sağlıklarına, eğitimlerine ve sosyal hayatlarına kavuşmalarına çare olmak olduğu vurgulandı.
Kanser teşhisi almış çocukların ve ailelerinin yanında olan bir hayır kurumu olan Vakfın tüm faaliyetlerini  halktan gelen bağışlarla sürdürebildiğine dikkat çekildi.
Vakıftan yapılan çağrı ise şu şekilde: “Kurban bayramı sebep, bağışım çare olsun diyorsanız,  bağışlarınızı vakfa ait banka hesap numaralarıyla, www.kemalsaracoglu.org/onlinebagis/ adresinden online olarak, Atatürk Meydanı No:20 Mahkemeler Karşısı/Lefkoşa’da bulunan vakıf binamıza gelerek veya +90 (542) 850 8700 - +90 (542) 880 8700 numaralı telefonlardan vakıf personelimize ulaşarak gerçekleştirebilirsiniz.”
Kemal Saraçoğlu Vakfı Bağış Hesapları ise şöyle: 
Asbank 300010964, Creditwest Bankası 100025333, İktisat Bankası 5132641,  K.T. Kooperatif Merkez Bankası 127072,  Limasol Türk Kooperatif Bankası 200012714, Türk Bankası 0007185310, Türkiye İş Bankası IBAN TR47 0006 4000 0016 8180 5624 00, Yakındoğu Bankası 10-304-0000003598.


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