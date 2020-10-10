Kemal Mehmed defnedildi

Kemal Mehmed (Karaer) 5 Ekim Pazartesi günü vefat etti.

Kemal Mehmed (Karaer) 5 Ekim Pazartesi günü vefat etti.

Evli ve dört çocuk sahibi olan Kemal Mehmed’in cenazesi dün Kaleburnu mezarlığında toprağa verildi.



