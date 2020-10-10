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Kemal Mehmed defnedildi

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Kemal Mehmed (Karaer) 5 Ekim Pazartesi günü vefat etti.

Kemal Mehmed defnedildi
Kemal Mehmed (Karaer) 5 Ekim Pazartesi günü vefat etti.
Evli ve dört çocuk sahibi olan Kemal Mehmed’in cenazesi dün Kaleburnu mezarlığında toprağa verildi.
 
 
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