Kemal Deniz Dana'dan kooperatifler için sıkı denetim

Kooperatif Şirketler Mukayyidi Kemal Deniz Dana başkanlığında bugün mukayyitliğe bağlı müfettişlerle geniş kapsamlı bir toplantı gerçekleştirildi.
6 aylık durum değerlendirilmesinin yapıldığı toplantıda kooperatifçilik prensiblerine bağlı kalarak yapılan faaliyetler ele alındı, görüş alışverişinde bulunuldu.
Kemal Dana’nın göreve gelmesinin ardından hizmet yelpazesini her geçen gün genişleten Kooperatif Şirketler Mukayyitliği’nde denetimler de aksatılmadan devam ediyor. Bu çerçevede 90’a yakın kooperatif teftişinin tamamlandığı öğrenildi.
Kooperatif Şirketler Mukayyidi Kemal Deniz Dana, “Kaynakların çar çur edilmesine izin vermeyeceğiz” dedi.
Kemal Deniz Dana, üretim ve pazarlama alanında ülkede kooperatifçiliğin geliştirilmesi adına yoğun çaba sarf ederken, ürünlerin kooperatif aracılığıyla pazarlanması durumunda gıda üretiminde de sağlık açısından kontrollerin daha sık yapılabileceğini söyledi.