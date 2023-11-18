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Kemal Aşık unutulmadı

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TAK'ın merhum müdürlerinden Kemal Aşık, 34’üncü ölüm yıl dönümünde anıldı

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Kemal Aşık unutulmadı
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Türk Ajansı-Kıbrıs’ı (TAK) yasal statüye kavuşturan merhum müdürlerden Kemal Aşık vefatının 34’üncü yıl dönümünde anıldı.
Kıbrıs Türk medyasına önemli hizmetler veren ve uzun süre TRT’nin Kıbrıs muhabirliğini de yapan gazeteci Kemal Aşık’ın vefatının yıl dönümü dolayısıyla dün Lefkoşa’da kabri başında ve Türk Ajansı- Kıbrıs’taki büstü önünde tören düzenlendi.
Lefkoşa Mezarlığı’ndaki anma töreninde, saygı duruşunda bulunuldu; Aşık’ın mezarına çelenkler konuldu.
TAK Müdürü Fehmi Gürdallı, burada yaptığı konuşmada, TAK’ın kuruluşunun 50’inci yıl dönümü olduğunu anımsatarak, Kemal Aşık’ın; ajansın kurucusu Said Arif Terzioğlu'ndan sonra TAK Müdürlüğü görevini “çok kritik” bir dönemde üstlenmiş olduğunu söyledi.
Gürdallı, “Kemal Aşık, hem bir gazeteci, hem bir yönetici, hem de bir insan olarak TAK’a unutulmaz hizmetler vermiştir. Biz onunla tanışma şansını bulamadık ama dinlediklerimiz, okuduklarımız onun ne kadar büyük hizmetler verdiğini bize öğretti. Kemal Aşık, efsane bir gazeteci ve yöneticiydi” dedi.
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