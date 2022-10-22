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Kelliğin çözümü bulundu: Laboratuvarda saç yarattılar

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Japonya'da bilim insanları, laboratuvar ortamında saç geliştirmeyi başardı

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Kelliğin çözümü bulundu: Laboratuvarda saç yarattılar

 

Milyonlarca erkeğin en büyük kabusu olan kellik ile ilgili müthiş bir gelişme yaşandı… Japonya’da bilim insanları laboratuvar ortamında saç geliştirmeyi başararak büyük bir adım attı.

Japonya’nın önde gelen üniversitelerinden Yokohama Ulusal Üniversitesi’nde görevli bilim insanları, fareden alınan embriyo deri hücreleri kullanarak saç kökü geliştirmeyi başardı. Bilim insanları epitel ve mezenkimal isimli iki hücre türünün kontrol edilerek saç köklerinin geliştirildiğini duyurdu.

Bilim insanları araştırmanın sonuçlarını kamuoyu ile paylaştı.

Epitel hücreler vücutta, deride, damarlarda ve organlarda bulunuyor. Mezenkimal hücreler ise kemik iliğinde bulunuyor ve iskelet dokularının iyileşmesi için kritik bir öneme sahip olmakla biliniyor.

Bu deneyin fareler üzerinde yapıldığı açıklanırken henüz insan hücrelerinin kullanılmadığı belirtildi. Bilim insanları başarılı olunması durumunda insanların kafasında yeniden saç çıkarılabileceğini de vurguladı.

Araştırmayı yürüten Yokohama Ulusal Üniversitesi’nde görevli doçent doktor Tatsuto Kageyama, geliştirilen kök hücresinin fareye nakledildikten kısa bir süre sonra çok sayıda saç kökü oluştuğuna dikkat çekti. Kageyama, bu naklinin yüzde 100 etki yarattığını söyledi.

Bilim insanları yaklaşık 23 günde saçın 3 milimetreye ulaştığını da açıkladı.

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