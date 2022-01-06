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KEİ Ofisi'nden Büyükkonuk'a 9 yılda 33 Milyonluk kaynak aktarıldı

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Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçiliği Kalkınma ve Ekonomik İş Birliği (KEİ) Ofisi’nin, 2011 ile 2020 yılları arasında, Büyükkonuk bölgesinin gelişimine katkı koymayı hedefleyen çeşitli projeler için yaklaşık 33 milyon 639 bin 816 TL’lik kaynak aktarımı yaptığı açıklandı.

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KEİ Ofisi'nden Büyükkonuk'a 9 yılda 33 Milyonluk kaynak aktarıldı
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KEİ Ofisi’nden yapılan açıklamada, KEİ Ofisi’nin; turizm, tarım, girişimcilik gibi pek çok alanda açtığı hibe programlarının yanı sıra, 2011 yılından bugüne kadar ihtiyaçların bölgesel düzeyde nitelikli bir şekilde karşılanmasına destek sağlayarak KKTC belediyeleriyle iş birliği içinde çalıştığı belirtildi. 
Açıklamada, belediyelerin altyapı, ulaşım, çevre, restorasyon, meydan, park düzenleme ve daha birçok hizmetine finans desteğini sürdüren KEİ Ofisi’nin Büyükkonuk Belediyesi’nin gelişimine katkı sağladığı da belirtildi.
Büyükkonuk Belediyesi’nde 2011 yılından bu yana yapılan pek çok hizmetin, KEİ Ofisi iş birliği ile yapıldığı belirtilen açıklamada Yedikonuk ve Tuzluca Köylerine Çocuk Parkı, Çim Saha Zemin Düzenlemesi, Yedikonuk İlkokulu Çevre ve Halı Saha Düzenlemeleri, Yedikonuk İlkokulu Oyun Grubu gibi başta çocuk ve gençlerin gelişimine katkı sağlamayı amaçlayan projelerin ön plana çıkan hizmetler arasında yer aldığı ifade edildi.
Açıklamada, “Belediyelerin ve Köylerin Altyapılarına Katkı Projesi” kapsamında finans desteği sağlanan projelerden Çevre Temizlik Projeleri, Bağlı Köylere Kaldırım, Asfalt, Meydan Yapımları, Vinç, Çöp Kamyonu, Otobüs Durağı Alımı gibi temel hizmetlere ağırlıklı olarak destek sağlandığı da kaydedildi.
Açıklamada, “KEİ Ofisi, Büyükkonuk’un gelişimine katkı sağlayan çeşitli projelere 2011-2020 yıllarında, güncel rakamlarla 33.639.816 TL kaynak aktarımı yaptı” ifadesine yer verildi.

 

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