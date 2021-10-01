KEİ Ofisi Girne Belediyesi'ne 12 yılda 58 milyon 455 bin TL kaynak aktardı

Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçiliği Kalkınma ve Ekonomik İşbirliği (KEİ) Ofisi, Girne Belediyesi’nin 2011-20 döneminde hayata geçirdiği projelere 58 milyon 455 bin 34 TL kaynak aktarımı yaptığını bildirdi.
KEI Ofisi tarafından yapılan açıklamada, KEİ’nin KKTC’nin gözde turizm kenti Girne’nin alt yapı ve çevre düzenlemeleri ile kültürel ve sosyal projelerle gelişmesine destek verdiği, Girne kentinde yaşayanların yaşam kalitesini artıracak projelere desteği sürdürdüğü belirtildi.
Girne Belediyesi’nin 2011-2020 yıllarında hayata geçirdiği ve KEİ Ofisi’nin finans desteği verdiği projeler:
Kervan Bölgesi (Anayol - Mercure Otel Arası) Yolların Altyapı ve Asfaltlama Projesi
Yukarı Girne Kanalizasyon Projesi I. Etap
Kolordu Bölgesi Altyapı ve Çevre Düzenleme Projesi
19 Mayıs Koleji Bölgesi Altyapı ve Çevre Düzenleme Projesi
Deplase Yolu Projesi
Yukarı Girne Kanalizasyon Projesi II. Etap
Asfaltlama Projesi
Turgut Tahsin Sokak Kaldırım, Altyapı, Kanalizasyon Projesi
Sahil Bölgesi Kentsel Tasarım ve Çevre Düzenleme Projesi
Ziya Rızkı Caddesi 3. Etap Düzenleme Projesi
Yukarı Girne Kanalizasyon Projesi III. Etap
Kanalizasyon Projesi
Girne Merkez Karakum Arası Çevre Düzenleme ve Kaldırım Projesi
Kanalizasyon Projesi II. Etap
Salhane Binası Restorasyon ve Çevre Düzenlemesi
Çarşamba Pazarı Çevre Düzenleme ve Örtü Sistemi Projesi
Kültürel ve Sosyal Projelere Katkı Projesi
Girne Belediyesi Asfalt Yama ve Kaplama İşleri
Girne Kale Arkası Düzenleme ve Altyapı Devam Projesi
Karakum Kaldırım Projesi
Girne Kültür Merkezi Çok Amaçlı Salon
Beylerbeyi Köyü Çevre Düzenleme ve Altyapı Projesi
Dr. Fazıl Küçük Heykeli Projesi
Koruma Bölgesi - Efeler Sokak Yayalaştırma Projesi