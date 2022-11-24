Kazım Denizci’ye yurt dışı yasağı

Yapmış olduğu haber paylaşımları ile ilgili olarak şikâyet üzerine tutuklanan Gazeteci Kazım Denizci, teminatla serbest bırakıldı





Kişisel sosyal medya hesabı üzerinden yapmış olduğu haber paylaşımları üzerine, “Yasadışı Cemiyeti Savunma ve Teşvik Etmek” ile “Tasarrufunda Yasadışı Cemiyete Ait Yayın Bulundurmak” suçlamalarıyla tutuklanan köşe yazarı Kazım Denizci dün mahkemeye çıkarıldı, 200 bin TL kefaletle serbest bırakıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Aykut Özkan, olguları aktardı. Polis, Kazım Denizci’nin Yasadışı Cemiyeti Savunma ve Teşvik suçuyla methaldar olduğunu belirtti.

Polis, zanlının, 21 Ağustos ve 22 Ağustos 2022 tarihleri arasında Kazım Denizci’nin ve Kıbrıs Radikal isimli sitesi ile Facebook sayfasında PKK isimli terör örgütünün ANF Fırat isimli haber ajansının yayınladığı haberleri paylaştığını belirtti.

Polis, söz konusu yayınlarla ilgili üniversitelerdeki akademisyenlerin bu yayınların terör örgütünün propagandasını yaptığına dair görüş belirttiğini söyledi.

Polis, zanlının etki edebileceği tahkikatın tamamlandığını belirtip, zanlının mahkemenin uygun göreceği teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Nil Elodie Çeliker, zanlının yurtdışına çıkışını yasaklayarak, ayda 1 gün ispat-ı vücutta bulunması ve KKTC vatandaşı bir kefilin 200 bin TL’lik şahsi kefalet senedi imzalaması koşullarına bağlı olarak tutuksuz yargılanmasına emir verdi.

AVUKAT NAZLI: “TUTUKLANMASIYLA İLGİLİ HERHANGİ BİR TALEP YOK, POLİS RESEN SORUŞTURMA İÇERİSİNDE”

Denizci’nin avukatı Cansu Nazlı, Denizci’nin, “Haber ajansını kaynak göstererek, paylaşılan haberleri Facebook üzerinden paylaştım” yönünde ifade verdiğini, kendisinin gazeteci olduğunu belirterek ifade özgürlüğü vurgusu yaptığını aktardı.

Avukat Nazlı, mahkemede şahadet veren polisin, Denizci’nin tutuklanmasıyla ilgili bir talebin bulunduğuna dair herhangi bir ifade kullanmadığına dikkat çekerek, polisin resen bir soruşturma içerisinde olduğu bilgisini aldıklarını ifade etti.

Avukat Nazlı, Denizci’nin laptop, USB ve cep telefonuna polis tarafından el konulduğunu da aktardı.

Avukat Nazlı ayrıca, Denizci’nin “Çekmecemdeki İşçinin El Kitabı ve Komünist Manifesto’ya da polis el koydu” yönünde ifade verdiğini ancak polisin, mahkemede söz konusu kitaplarla ilgili herhangi bir ifadede bulunmadığını aktardı.

