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Kazı Kazan üçüncü kez 100 bin verdi

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Kazı Kazan üçüncü kez 100 bin verdi

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Piyangolar Birimi tarafından 13 Aralık 2019 tarihinde satışına başlanan Kazı Kazanlar kazandırmaya devam ediyor.

2 TL’ye satılan Kazı Kazan ‘Hemen Kazan’ şans oyunu üçüncü büyük ikramiyesini bugün kazandırdı. Mağusa bölgesi sakinlerinden Ahmet Doğan isimli vatandaşımıza çıkan 100 Bin TL’lik büyük ikramiye bugün daireden teslim alındı. Hemen Kazan bileti, Mağusa bayisi  Aydın Solak tarafından satıldı. İkramiye teslimi sırasında konuşan Piyangolar Birimi Osman Yıldızev, kazanana sağlıklı günlerde kullanması tememnisinde bulanarak tebrik etti.

300 Bin TL’lik çekiliş 18 Eylül’de

Devlet Piyangosu’nun  18 Eylül tarihli çekilişinde 300 Bin TL’lik büyük ikramiye için bilet satışı devam ediyor. Saat 20.00’de canlı yayınla BRT 1  HD’de yayınlanacak piyango çekiliş sonuçlarına piyangolar.gov.ct.tr adresinden saat 22.00 itibarıyla ulaşabilirsiniz.

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