Kazada ölen genç alkollü çıktı

Lefkoşa’da geçtiğimiz hafta taksinin çarpması sonucu yaşamını yitiren 26 yaşındaki Cemre Sağıroğlu’nun kanında alkol olduğu, kaza öncesi yalpalayarak yürüdüğü, yere de düştüğü ve dengesiz şekilde yolu geçmeye çalıştığı tespit edildi

Lefkoşa’da Dr. Fazıl Küçük Bulvarı’nda 25 Mart 2021 tarihinde 26 yaşındaki Cemre Sağıroğlu’na çarparak ölümüne neden olan taksi şoförü Casim Çapin dün yeniden teminat maksatlı mahkeme huzuruna çıkarıldı.Mahkemede konuşan polis, Cemre Sağıroğlu’nun incelenen kamera görüntülerinde alkolün etkisi ile kaza öncesi yalpalayarak yürüdüğünü belirtti.Polis, zanlı Çapin’den tahlil için 20 cc kan örneği alındığını ve kanında alkol bulunmadığını ancak maktul Cemre Sağıroğlu’nun kanında alkol tespit edildiğini mahkemeye aktardı.Polis memuru ayrıca maktul Sağıroğlu’nun incelenen kamera görüntülerinde alkolün etkisi ile kaza öncesi yalpalayarak yürüdüğünü ve yere düştüğünü ve kaldığını daha sonra yaya geçidi olmayan yerden yolu karşıdan karşıya dengesiz bir şekilde geçmeye çalıştığının görüldüğünü belirtti.Polis maktulün tasarrufunda yapılan aramada yeşil reçete ile alınabilen haplar da bulunduğunu da aktardı.Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Temay Sağer zanlının ileride görüşülecek davasında hazır olmasını sağlamak maksadı ile yurtdışına çıkışının yasaklanması, haftada 1 gün en yakın polis karakoluna ispati vücutta bulunması, 10 bin TL nakit teminat yatırması ve KKTC vatandaşı muteber 2 kefilin 100 bin TL değerinde kefalet senedi imzalaması koşulu ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.