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Kaza yaptı, olay yerinden kaçtı

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Girne’de 30 yaşındaki Ömer Mızrak, sabaha karşı aracıyla kaldırıma çıktı ve demir trafik konilerine, çiçekliğe ve bir iş yerine ait çardak ile şemsiyelere çarptıktan sonra kaçtı. Sürücü çok geçmeden yakalandı

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Kaza yaptı, olay yerinden kaçtı
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Ziya Rızkı Caddesi üzerinde, dün saat 02:00 sıralarında, plakası ve kimliği meçhul araç sürücüsü, batı istikametine doğru seyrettiği sırada, dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun sağından çıkmış ve kaldırım üzerindeki demir trafik konilerine, çiçekliğe ve bir iş yerine ait çardak ile şemsiyelere çarptıktan sonra, kaza yerinde durmayarak ayrıldı.
Kaza sonucu yaralanan olmadı.
Kaza ile ilgili yürütülen ileri soruşturma kapsamında, olay yerinde durmayıp ayrılan kazaya methaldar araç sürücüsünün 30 yaşındaki Ömer Mızrak olduğu, yönetimindeki aracın ise GD 520 plakalı araç olduğu tespit edildi.
Bahse konu şahıs tutuklandı.
 
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