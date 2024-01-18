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Kaza yapan araç kül oldu

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Lefkoşa’da önündeki araca çarpan otomobil bir anda alev aldı; kısa sürede büyüyen yangın sonucu araç kullanılamaz hale geldi

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Kaza yapan araç kül oldu
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Lefkoşa Ortaköy’de meydana gelen trafik kazası sonrası bir araç tamamen yandı.
Dün saat 09.15 sıralarında meydana gelen kaza, 64 yaşındaki Mustafa Kayıkçı’nın, yönetimindeki GS 177 plakalı aracıyla dikkatsizliği sonucu önünde aynı istikamette seyreden 63 yaşındaki Akile Havutçu’ya çarpması sonucu meydana geldi.
Kaza sonucu yaralanan olmazken, GS 177 plakalı araçta, muhtemelen benzin hortumunun yırtılarak, benzinin motor kısmına sızması sonucu yangın meydana geldi. Yangın sonucu araç tamamen yanarak hasar gördü.
Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
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