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Kayseri'de şiddetli yağmur: Ekili arazide 2,5 kilometre yarık oluşturdu

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Kayseri'nin Yeşilhisar ilçesinde 2 gündür etkili olan şiddetli yağışlar sonrası ekili arazide 2,5 kilometre uzunluğunda yarık oluştu. Uzmanlar yarıkların oluştuğu arazinin sel yatağı haline gelebileceği uyarısını yaptı.

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Kayseri'de şiddetli yağmur: Ekili arazide 2,5 kilometre yarık oluşturdu

 

Kayseri Yeşilhisar'da son 2 günde kuvvetli yağmurlar etkili oldu. Derelerden taşan sular, ekili arazilere zarar verdi.




Kayseri'de şiddetli yağmur: Ekili arazide 2,5 kilometre yarık oluşturdu - 2

Fatih Mahallesi Boztepe mevkisinde Ahmet Harmancı (52) ve diğer çiftçilere ait arazilerde yarıklar meydana geldi.


Kayseri'de şiddetli yağmur: Ekili arazide 2,5 kilometre yarık oluşturdu - 3

Arazilerde ekili pancar, yonca ve ayçiçeği zarar gördü. Arazilerin birinde 2,5 kilometre uzunluğunda, 3 metre derinliğinde ve 2 metre genişliğinde yarık oluştuğu görüldü.



Kayseri'de şiddetli yağmur: Ekili arazide 2,5 kilometre yarık oluşturdu - 4

"ÇİFTÇİLERİMİZ PERİŞAN"

İşçilerin çalışamadığını belirten Ahmet Harmancı, "Biz Konya Ovası'nda çöken obruklardan baz alarak burada da obruk olduğunu düşünüyoruz ancak ne olduğunu bilmiyoruz. Mahsullerimiz ortadan yarıldı. Çiftçilerimiz perişan. Burada yaklaşık 3 metrelik derinlik var. Bunun uzunluğu 2,5 kilometre civarında bulunuyor" diye konuştu.


Kayseri'de şiddetli yağmur: Ekili arazide 2,5 kilometre yarık oluşturdu - 5

"ARAZİ SEL YATAĞI OLABİLİR"

Jeoloji Mühendisleri Odası İl Temsilcisi Mustafa Umut Özdemir ise "Yeşilhisar ilçesinde meydana gelen yarıklar obruk ya da depremden dolayı kaynaklanmamış. Bölgede meydana gelen sağanak yağmur arazilerde yarıkların oluşmasına neden olmuş. Yarıkların meydana geldiği arazi sel yatağı olabilir" dedi.


Kayseri'de şiddetli yağmur: Ekili arazide 2,5 kilometre yarık oluşturdu - 6
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