Kayıt dışına para kaçıranlar yüzde 2.5 vergiyle paralarını aklayacak

Hükümet yıllardır kayıt dışına para kaçıranlara %2.5 vergiyle paralarını aklama fırsatı veriyor. Normalde %7.5-%25 bandında vergilendirilmesi gereken kayıt dışı gelirlerle yıllardır artı değer kazananlar, %2.5 vergiyle yasadışı kazançlarını yasal hale getirecek





Bakanlar Kurulu, meclisin tatilde olduğu dönemde yeni ve ilginç bir kararnameye daha imza attı.

Hükümet, teşvikli vergi oranı ile nakdi varlıkları denetim altına alacak yeni bir “yasa gücünde kararname” yayınladı, ekonomi uzmanları bunun “kara para aklanması” amacıyla kullanılabileceğini dile getirdi.

‘Nakdi Varlıklara İlişkin Mali Düzenleme Hakkında Yasa Gücünde Kararname’ uyarınca, kayıt dışı varlıklar kayıt altına alınarak yasal hale gelecek servet üzerinden yüzde 2,5 oranında vergi alınacağı hükme bağlanıyor.

‘Nakdi Varlıklara İlişkin Mali Düzenleme Hakkında Yasa Gücünde Kararname’ ile ‘yurt içi ve yurt dışında bulunan TL ya da döviz cinsinden varlıkların ekonomiye kazandırılması’nın amaçlandığı kaydediliyor.

Ancak uzmanlar kararnamenin ‘kayıt dışında tutulan paraları küçük bir meblağla ve devlet eliyle aklayacağı’ ve ‘devlete ciddi bir gelir de getirmeyeceği’ görüşünde…

3 Ağustos tarihli resmi Gazete’de yayımlanan ‘Nakdi Varlıklara İlişkin Mali Düzenleme Hakkında Yasa Gücünde Kararname’ gerekçesinde amacın ‘gerçek ve tüzel kişilere ait yurt içi ve yurt dışındaki servetin kayda geçirilmesi, vergilendirilmesi ve yasallaştırılması’ olduğu ifade ediliyor.

Yasa gücünde kararnamede, kayıt altında olmayan, yani devlete beyan edilmemiş mali varlıklarının kayıt altına alınabilmesi için 3 Ağustos 2021 tarihinden itibaren vergi dairelerine başvuru kabul edilmeye başlandığı belirtiliyor.

‘Nakdi Varlıklara İlişkin Mali Düzenleme Hakkında Yasa Gücünde Kararname’ uyarınca, kayıt altına alınarak yasal hale gelecek servet üzerinden yüzde 2,5 oranında vergi alınacağı da hükme bağlanıyor.

Kanal SİM’e konuşan ekonomist Mahmut Sezinler, “Geçirilen kararname servet vergisi değil. Tamamen Türkiye’de çıkarılan torba vergi yasalardan kopyalanmış” diyerek, kararnamenin KKTC açısından bir işe yarayacağını düşünmediğini söyledi. Sezinler “Yurt dışında parası bulunan Kıbrıslı Türkler paralarını neden KKTC’ye getirsin, üstelik de vergi ödesin?” diye sordu.

Türkiye’de geçirilen benzer kanunların işe yarayabileceğini, çünkü Almanya başta olmak üzere yurtdışında yaşayan birçok insanın paralarını Türkiye’ye aktarmak istediğini anlatan Sezinler, KKTC’de böyle bir durum olmadığını belirtti.

Kanal SİM’e konuşan Ekonomi Bakanlığı eski Müsteşarı Erkan Okandan da kararnamenin bir ‘acizlik’ itirafı olduğuna dikkati çekerek, yıllardır kayıt dışı tutulan ve vergi kaçırılan paraların yüzde 2,5 gibi düşük bir vergiyle aklanacağını vurguladı. Devletin en alt baremden işe giren yeni bir çalışandan bile yüzde 7,5 oranında vergi aldığını anımsatan Okandan, yıllarca kayıt dışında tutulmuş servetin yüzde 2,5 gibi düşük bir vergiyle yasallaştırılmasının adaletsizlik olduğuna dikkati çekti.

Hükümetin seçim öncesi bir miktar kaynak yaratma gailesiyle böyle bir kararnameye başvurduğuna inanç belirten Erkan Okandan, “Bu düşük vergiyle muhtemelen kara para da gelecek ve aklanacak” dedi.

Maliye Bakanlığı kaynakları ise söz konusu düzenlemenin geçmişte de yapıldığını belirtti, isteğe bağlı olarak kayıt dışı gelirlerin, kayıt altına alması ve yatırıma dönüşmesinin hedeflendiği ifade etti. Ortaya konanın teşvikli bir vergi oranı olarak yorumlayan Maliye kaynakları, şu anda gelir vergilerinin yüzde 10’dan başladığını dile getirdi.

