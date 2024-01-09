“Kayıt dışılıkla mücadele, vergi oranlarını yükselterek olmaz”

CTP lideri Erhürman, kayıt dışılığın vergi oranlarını artırarak halledilemeyeceğini ifade etti

Mecliste konuşan Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, Meclis’te yaptığı konuşmada, kayıt dışılıkla mücadelenin, vergi oranlarının yükseltilmesiyle olamayacağının altını çizdi.

Bugüne kadar kurulan tek Ulusal Birlik Partisi (UBP) hükümetinin, Ünal Üstel tarafından kurulmuş gibi konuşmalar yapılmasını eleştiren Erhürman, “Her gelen tarihi kendisiyle başlatıyor” dedi.

Bir süreden beridir, UBP tarafından kurulan tek hükümetin, Ünal Üstel tarafından kurulduğuna yönelik konuşmalar yapıldığını belirten Erhürman, 2019’dan sonra vergi dilimleriyle ilgili çalışma yapılmamış olmasından kaynaklanan bir birikimin olduğunu söyledi. “Yüzde 200’lerde değişiklik yapılmasının sebebin, daha önce yapılmamış olmasıdır” diyen Erhürman, her gelenin, tarihi kendisiyle başlattığına vurgu yaptı. Bu tuhaf yaklaşımdan vazgeçilmesi gerektiğine işaret eden Erhürman, “Bir partidir UBP ve sizin seçtiğiniz başkanlar tarafından yönetiliyor” diye konuştu. Bir ülkede herkesin bildiği kayıt dışılık durumu varsa, bu kayıt dışılığın vergi oranlarını artırarak halledilemeyeceğini ifade eden Erhürman, “Eğer kayıt dışılık yaygınsa, insanları kaydın içine çekmeye çalışırsınız” dedi. Kayıt dışılığı gidermek için oranlarda da bir miktar düşüş yapıp herkesi sisteme dahil edebilmenin önemine işaret eden Erhürman, bu şekilde gerekli düzenlemeler yapılması gerektiğinin altını çizdi. Vergi oranlarının yükseldikçe, kayıt dışılığın da arttığını belirten Erhürman, ekonomik örgütlerin de kayıt dışılıkla mücadelede vergi oranının yükseltilmesinin doğru olmadığını söylediğini anımsattı. Kamuda maaşlı herhangi birinin, kayıt dışına kaçmasının da mümkün olmadığına vurgu yapan Erhürman, “Yüzde 40’a çıktığınızda, yüzde 90’a da çıksanız maaşlı zaten kaçamaz. Maaşlı olmayıp da gelir elde eden, kaçma arzusunda olacak. Üst gelir seviyesinin kayıt dışına kaçmasını sağlayacak” ifadelerini kullandı.

