Kayıt dışılığa karşı işbirliği

Müteahhitler Birliği ile Restorancılar Birliği arasında işbirliği protokolü imzalandı







Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği (KTİMB) ve Kıbrıs Türk Restorancılar Birliği (RES-BİR) arasında çalışma izinleri işlemlerine ilişkin işbirliği protokolü imzalandı.

KTİMB Merkez Binasında dün imzalanan protokole, KTİMB Başkanı Cafer Gürcafer ile RES-BİR Başkanı Salih Kayım imza koydu.

Birlik başkanları tarafından yapılan açıklamada, protokolün amacı şöyle kaydedildi:

Kayıt dışı işçilik ve kayıtsız yabancı uyruklu işçi istihdamını önlemek.

Ülkemizde çalışma yaşamının ve özellikle işgücü piyasasının disipline edilmesi ile ülkeye getirilen yabancı uyruklu işçilerin aranan niteliklere sahip olup olmadıklarının, ülkeye gelmeden önce denetlenerek kaliteli iş gücünün sağlanması.

Ayrıca çalışanların denetlenebilir, evrensel ve çağdaş işçi haklarının olduğu ve çalışanların hak ve menfaatlerinin korunup gözetildiği bir çalışma düzenine kavuşması amacı ile ihtiyaç olan mesleklere sahip yabancı uyruklu işçi istihdamının sağlanması.

KKTC’nin III. Dünya ülkesi yabancı uyruklu işçilerin insan ticaretine konu olduğu yöndeki imajını ortadan kaldırarak çalışma izinlerini tek bir noktadan gerçekleştirip kayıt altına almak temelinde, işbirliği içerisinde hareket ederek KTİMB tarafından RES-BİR’in üyelerine hizmet sunulması.

KTİMB-RES-BİR arasında çalışma izinleri işlemlerine ilişkin işbirliği protokolünün bir diğer amacı da; KKTC iş gücü piyasasının mevcut durumu ve temel dinamiklerinden hareketle, ülkemizde yerli istihdamın artırılması ve işsizlikle mücadele için istihdam ve işsizliği doğrudan ya da dolaylı olarak etkileyen tüm unsurların çözülmesi için KTİMB ile RES-BİR’in ortak hareket etmesi ve mevcut işbirliğini daha ileriye taşıması.

Bu işbirliği sayesinde RES-BİR üyeleri de III. dünya ülkesi vatandaşı işçiler için teminat yatırmak zorunda kalmayacak ve bu teminatlar birlikler tarafından verilecek.



