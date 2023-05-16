“Kayıt dışı ekonomi yüzde 80 oranında”

Kıbrıs Türk Ticaret Odası (KTTO) Başkanı Turgay Deniz, Kıbrıs Postası TV’de yayınlanan ‘Sabah Postası’ isimli programa konuk oldu.
Deniz, Türkiye’deki seçim sonrası yaşanabilecek ekonomik gelişmelerle ilgili ifadeler kullanarak, dövizin bastırıldığını söyledi. Döviz kurlarının daha fazla yukarıya çıkacağını beklemediğini ifade eden Deniz, “Yüzde 15’lik artış olmasını bekliyoruz” dedi.
Deniz, TL’nin değer kaybettiğini; fakat ihracat potansiyelinin arttığını belirtti. Güney Kıbrıs’tan Kuzey Kıbrıs’a bir akım olduğuna işaret eden Deniz, kuzeyden her türlü alışveriş yapıldığını söyledi.
Devletin batmış bir ekonomisi olduğunu da kaydeden KTTO Başkanı Deniz, devletin gelirlerinin sadece memur ve emeklilerinin maaşlarını ödemeye yettiğini söyledi.
“Muazzam bir mali kriz var” diyen Başkan Deniz, imkanların peşkeş çekildiğini taş taş üzerine konulmadığını ifade etti.
Deniz, kayıt dışı ekonominin yüzde 80 olduğunu savunarak, 2022 yılında giriş gümrüklerinde 4 milyar TL peşin KDV ödendiğini, dahilde toplanan KDV’nin ise 1 milyar TL olduğunu anlattı.
Kayıt dışı ekonomiyi tetikleyen boşluklar olduğunu söyleyen Deniz, “Teşvikler, korumalar ve muafiyetler var. Sonsuza dek bu haklar gidiyor. Böyle bir dünya yok” dedi.
“SİGORTA PRİM DESTEĞİ 10 KİŞİYE KADAR VERİLECEKSE HİÇ VERİLMESİN”
Sürdürülemeyen bir yapı nedeniyle refah seviyesinin yükselmesinden bahsedilemeyeceğini kaydeden Deniz, hayat pahalılığının azaltılabileceğini bunun için cesaret gerektiğini belirtti.
Sigorta prim desteğinin önemine de değinen Deniz, desteğin 10 kişiye kadar verilecek olmasını eleştirdi. Deniz, “10 kişiye kadar verilecekse hiç verilmesin” dedi.
Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın başbakan olduğu dönemi anımsatan Deniz, o dönem verilen sigorta prim desteği ile kayıt dışılığın önlendiğini, 70 bin olan sigortalı çalışanın 120 bine yükseldiğini ifade etti.
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