banner913
banner932
Çetinkaya’dan müthiş geri dönüş
Çetinkaya’dan müthiş geri dönüş
24 0
Alayköy köy girişi ve Batıkent civarında yarın elektrik kesintisi olacak
Alayköy köy girişi ve Batıkent civarında yarın elektrik kesintisi olacak
36 0
 
24. Uluslararası Mağusa Kültür Sanat Festivali başlıyor
24. Uluslararası Mağusa Kültür Sanat Festivali başlıyor
27 0
Ara seçim Pazar günü yapılıyor
Ara seçim Pazar günü yapılıyor
54 0
Sokakta yürüyen kişiyi döverek telefonunu çaldılar
Sokakta yürüyen kişiyi döverek telefonunu çaldılar
56 0
Badminton Carlton Yıldızlar Ligi şampiyonu YDÜ
Badminton Carlton Yıldızlar Ligi şampiyonu YDÜ
23 0
Boğaziçi, İskele’yi tek geçti
Boğaziçi, İskele’yi tek geçti
26 0
banner1032

Kayıp şehit Eşref Salih defnedilecek

banner1020

banner974
Kayıp şehit Eşref Salih defnedilecek
banner971
Kimlik tespiti tamamlanan kayıp şehit Eşref Salih, yarın Tuzla’da askeri törenle defnedilecek.
12 Mayıs 1964 tarihinde şehit edilen ve Trulli Larnaka’da yapılan kazı çalışmaları sonucunda kimlik tespiti tamamlanan Eşref Salih’in naaşı 26 Haziran Çarşamba günü saat 10.00’da Tuzla Mezarlığına Askeri Tören ile defnedilecek.
12 Mayıs 1964 tarihinde, Larnaka’da Amerikan Akademisi önünde bazı Kıbrıslı Rumlar tarafından durdurulan Reşat Ahmet’in TAM189 plakalı Consul marka taksisinden taksi şoförü Reşat Ahmet ve takside yolcu olarak bulunan Fuat Niyazi ile Eşref Salih alınarak Larnaka’ya bağlı Trulli köyünde öldürülerek bir kuyuya atılıp “kayıp” edilmişlerdi.
Fuat Niyazi ile Eşref Salih’in kalıntıları yıllar sonra bulunmuştu.
 
banner979
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.