Kayıp şehit Eşref Salih defnedilecek

Kimlik tespiti tamamlanan kayıp şehit Eşref Salih, yarın Tuzla’da askeri törenle defnedilecek.

12 Mayıs 1964 tarihinde şehit edilen ve Trulli Larnaka’da yapılan kazı çalışmaları sonucunda kimlik tespiti tamamlanan Eşref Salih’in naaşı 26 Haziran Çarşamba günü saat 10.00’da Tuzla Mezarlığına Askeri Tören ile defnedilecek.

12 Mayıs 1964 tarihinde, Larnaka’da Amerikan Akademisi önünde bazı Kıbrıslı Rumlar tarafından durdurulan Reşat Ahmet’in TAM189 plakalı Consul marka taksisinden taksi şoförü Reşat Ahmet ve takside yolcu olarak bulunan Fuat Niyazi ile Eşref Salih alınarak Larnaka’ya bağlı Trulli köyünde öldürülerek bir kuyuya atılıp “kayıp” edilmişlerdi.

Fuat Niyazi ile Eşref Salih’in kalıntıları yıllar sonra bulunmuştu.

