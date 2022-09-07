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Kayıp Şahıslar Komitesi’ne Güney Kıbrıs'tan 252 bin Euro bağış

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Kayıp Şahıslar Komitesi’ne Güney Kıbrıs'tan 252 bin Euro bağış
Kayıp Şahıslar Komitesi (KŞK), Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nden, 252 bin Euro bağış aldı.
KŞK’dan verilen bilgiye göre, Güney Kıbrıs,  252 bin Euro’luk bağışla KŞK’ya 2005’ten bu yana toplamda 3 milyon 537 bin 700 Euro’luk mali yardım yapmış oldu.
Açıklamada, şu bilgiler de paylaşıldı:
"2022'de bu fonlar, uzun yıllardır aileleri etkileyen bilinmezlik durumunun sona erdirilmesini amaçlamakta olan Kıbrıs'taki Kayıp Şahıslar Komitesi’nin Genel Kazı, Kimlik Tespiti ve Kayıp Şahısların Kalıntılarının İadesi Projesini destekleyecektir.
Şimdiye kadar her iki Kıbrıs toplumundan 1.027 kayıp kişinin kimliği tespit edildi ve onurlu bir cenaze töreni için ailelerine iade edildi.
KŞK, ilgili ailelerin acılarını hafifleten iki toplumlu projesini uygulamak için bağışçı desteğine güveniyor.
Avrupa Birliği, Kayıp Şahıslar Komitesi’nin ana finansal destekçisidir."
 
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