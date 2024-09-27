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Kayıp Şahıslar Komitesi üçüncü üyesi Pierre Gentile göreve başladı

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Kıbrıs’taki BM Barış Gücü (UNFICYP), Kayıp Şahıslar Komitesi (KŞK) üçüncü üyesi Pierre Gentile’nin göreve başladığını bildirdi.

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Kayıp Şahıslar Komitesi üçüncü üyesi Pierre Gentile göreve başladı
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Barış Gücü'nden yapılan yazılı açıklamada, İsviçreli Gentile’nin BM’ye katılmadan önce, Mültecilerin Entegrasyonu Sosyal Merkezi (CSIR) Direktörlüğü yaptığı, Uluslararası Kızılhaç Komitesi’nde görev aldığı, Merkezi Takip Teşkilatının Koruma Bölümü Başkanlığını ve “Tehlike Altındaki Sağlık” projesinde Proje Yöneticiliği yaptığı belirtildi.


Açıklamada, BM Genel Sekreterinin Kıbrıs Özel Temsilcisi Colin Stewart’ın, Gentile’yi karşılaması sırasında, KŞK'nın, çalışmalarıyla, geçmişin belirsizliklerini ortadan kaldırmasına ve iki toplum arasındaki iyi iş birliğini göstermesine vurgu yaparak bu çalışmalardan övgüyle bahsettiğine yer verildi.


Gentile, Ağustos 2023’te görev süresi dolan Paul Henri Arni’nin yerine üçüncü üye olarak atanmıştı.
 
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