Kayıp Şahıslar Komitesi'ne Destek

Avrupa Komisyonu, Kıbrıs'taki Kayıp Şahıslar Komitesi'nin (KŞK) çalışmalarına destek olmak üzere Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) ile 2,6 milyon Euro değerinde bir anlaşma imzaladı. UNDP ile yapılan bu anlaşma, Avrupa Komisyonu'nun Kıbrıs'ta barışın inşası ve uzlaşı çabalarına yönelik güçlü bağlılığını ortaya koyan 15. katkı anlaşmasıdır.

AB'nin Kıbrıs Türk toplumuna yönelik Yardım Programı aracılığıyla sağlanan yeni mali yardım, KŞK’nın kayıp şahısların bulunması, kimliklerinin tespit edilmesi ve ailelerine teslim edilmesi çabalarına katkıda bulunacaktır.

Avrupa Komisyonu, Kayıp Şahıslar Komitesi'nce yürütülen çalışmaların her aşamasında görev alan Kıbrıslı Rum ve Kıbrıslı Türk bilim insanlarından oluşan iki toplumlu ekibin çalışmalarını desteklemektedir. Bu faaliyetler, karşılıklı hissedilen kaygıların daha iyi anlaşılmasına katkıda bulunmakta ve Kıbrıs toplumları arasında iş birliğini teşvik etmektedir. Ayrıca, adada uzlaşıya yönelik genel çabaların önemli bir unsuru olarak kayıp şahısların ailelerine yardımcı olmaktadır.

Avrupa Komisyonu 2006'dan bu yana Kayıp Şahıslar Komitesi'ne en büyük mali desteği sağlayan kurum olmuştur. 38,5 milyon Euro tutarındaki bu yardım, 2022 kayıp şahıstan 1044'ünün kimliklerinin tespit edilmesine katkıda bulunmuştur.