Kayıp Şahıslar Komitesi: “Finansman ve operasyonlar tehdit altında değil”

Kayıp Şahıslar Komitesi (KŞK), son günlerde KŞK hakkında çıkan haberlerle ilgili açıklama yaparak, Komite’nin finansman ve operasyonlarının tehdit altında olmadığını kaydetti.

KŞK’dan yapılan açıklamada, Almanya'nın KŞK'ya verdiği mali desteğinin sona erdiğine ve dış yardım fonlarının yeniden düzenlenerek özellikle Ukrayna ve göç konularına öncelik verileceğine ilişkin Almanya Federal Dışişleri Bakanlığından bilgi alındığı ancak diğer donörler tarafından sağlanan, son 5 yıl içerisinde de genişleyen ve artan mali desteğin devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, “KŞK, Almanya'nın 2006 yılından bu yana yaptığı 0,8 milyon avroluk cömert katkıya son derece müteşekkirdir” ifadelerine yer verildi.

- “2022 yılında KŞK, normal bütçesinin üzerinde fon toplamıştır”

Açıklamada, Ada genelinde her gün kazı yapan yedi ekibe sahip olan ve Uluslararası Kızıl Haç Komitesi (ICRC) de dahil olmak üzere uluslararası uzmanlar tarafından Güneydoğu Avrupa'nın en iyisi olarak değerlendirilen bir antropoloji laboratuvarı işleten KŞK’nın bütçesine ilişkin şunlar kaydedildi:

“KŞK'nın operasyonel bütçesi yılda 3,2 milyon avrodur ve üç ana maliyet merkezinden oluşmaktadır: kazılar ve gömü yerlerinden çıkarmalar, antropolojik analizler ve genetik tanımlama.

KŞK projesi, yıllık 2,6 milyon avroluk katkısıyla Komite'nin ana ve en düzenli bağışçısı olan Avrupa Birliği tarafından ortak finanse edilmektedir. AB tarafından sağlanan fonlara ek olarak, 10 ülke de KŞK'nın bütçesine düzenli olarak katkıda bulunmaktadır. 2022 yılında KŞK, normal 3,2 milyonluk bütçesinin üzerinde fon toplamıştır. Bu yıl, aralarında İsviçre'nin üç yıllık hibe olarak vereceği 1 milyon avronun da bulunduğu üç ülke önemli bağışlarda bulunma sözü verdi.”