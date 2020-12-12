Kayıp şahıs Erbay Raman bulundu

Dün saat 15:30'da aracı ile kalmakta olduğu ikametgahından ayrılan Gönyeli’de sakin Erbay RAMAN (E-76), bugün saat 17:30 sıralarında aracı ile birlikte Gaziveren'de bulundu . 76 yaşındaki Erbay Raman sağlık kontrolünden geçirilmek üzere ambulans ile hastaneye kaldırıldı.

Ömer Arabacıoğlunun verdiği bilgiye göre Erbay Raman kendi arabası ile Gaziveranda deniz kenarinda arabanın battığını ve çıkamadığı ve bugün polis tarafından bulundu. İlk kontrolü Yeşilyurt Hastenesinde yapıldı ve sağlığında herhangi bir sorun olmadığı belirtilirken şu sırlar ise Gönyelideki evine geldi.