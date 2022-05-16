“Kaybettiği siyasi itibarını geri kazanma gayreti!”

HP Genel Başkanı Kudret Özersay’ın 2022 erken genel seçimlerin ardından istifa etmemesi üzerine partisinden istifa eden Mehmet Manavoğlu, manidar bir paylaşımda bulundu
Seçim sonrasında Halkın Partisi'nin Lefkoşa İlçe Başkanlığı görevinden ve parti üyeliğinden istifa eden Mehmet Manavoğlu dün sosyal medya hesabından manidar bir paylaşımda bulundu.
Manavoğlu'nun paylaşımı "HP Genel Başkanı Kudret Özersay'ı hedef aldı" şeklinde yorumlandı.
Mehmet Manavoğlu’nun paylaşımı şöyle:
“Dost acı söyler:
Parti içi demokrasiyi hiçe sayan, kendi başına buyruk hareket eden bir genel başkanın, ülkeye demokrasi dersi vermeye çalışması manidardır! Popülizm kokan son manevrasının tek amacı sadece ve sadece “kendi” kaybettiği siyasi itibarını biraz da olsa geri kazanmaya çalışmaktan başka birşey değildir.
Aslında tek ihtiyaç samimiyet, dürüstlük ve takım ruhudur. Umarım bu anlaşılır, doğru yol bulunur.”
NEDEN İSTİFA ETMİŞTİ?
Seçim sonuçlarının ardından HP’nin ciddi bir oy kaybettiğini belirten Manavoğlu, istifa nedenini Başkan Kudret Özersay’ın ve yönetim kadrosunun ‘yenilenme’ amaçlı istifasını sunmamasını gerekçe göstermişti.
YERİNE KOTAK GELDİ
HP Lefkoşa İlçe Başkanlığı’na Manavoğlu’nun yerine son seçimde milletvekili adayı olan fakat seçilemeyen Serhat Kotak getirilmişti.
GENEL SEKRETER DE DEĞİŞTİ...
Bu arada HP Parti Meclisi’nin onayıyla Gülşah Sanver Manavoğlu'nun yerine parti yeni genel sekreteri Ahmet Tokatlıoğlu olmuştu.