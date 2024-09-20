Kaybettiği çek, düğünde gelin ve damada takıldı

Mağusa'daki bir düğünde, gelin ve damada kaybolan bir çek takıldı. Yeni evli çift, bankaya gidince olay ortaya çıktı. Kaybolan çekin sahibi Suphi Değer, olayı "Ülkenin geldiği durum" diyerek yorumladı

Yönetmen ve yapımcı Suphi Değer’in kaybettiği çeki, Mağusa'daki bir düğünde “takı” olarak takıldı.

Suphi Değer, yaklaşık 1 ay önce dikkatsizliği adına kesilmiş olan bir çeki kaybettiğini anlattı. Suphi Değer, kaybettiği çekin, Gazimağusa’da bir düğünde gelin ve damada takıldığına dikkat çekerek, ülkede durumun vahim olduğunu vurguladı.

Suphi Değer sosyal medya paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

“Ülkenin geldiği durum!

Yaklaşık 1 ay önce tamamen kendi dikkatsizliğim sonucu adıma kesilmiş olan bir çeki kaybettim. "Benim adıma yazılmış" nasıl olsa kimse bozamaz diye düşünmeme rağmen, arkadaşlarımın uyarısı üzerine polise ve bankaya gidip ifade verdim ve tutanak tutturdum. Dün (önceki gün) benim kayıp çek bulunmuş. Çeki bulan kişi Mağusa'da bir düğünde gelin ve damada takmış üzerinde benim adım yazan çeki, çiftte düğün sonrası çeki bozmak için bankaya gitmiş ve demişler ki "bu çek kara listede".. durum çok vahim gerçekten..”