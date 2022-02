“KAV, gönüllüleri her zaman toplum için buradadır”

Kanser Araştırma Vakfı Başkanı Prof. Mustafa Camgöz, 4 Şubat Dünya Kanser Günü nedeniyle açıklama yaptı. Camgöz, KAV'ın öncelikli görevinin, tıpkı diyabet, astım ile yaşayabildiğimiz gibi, kanserle de yaşayabilmemiz için kanseri kronik bir hastalık olarak hayata geçirmek olduğunu belirtti.Camgöz’ün açıklaması şöyle:Dünya Kanser Günü, uluslararası kanser örgütlerinin en büyüğü ve en eskisi olan Uluslararası Kanser Kontrol Birliği'nin (UICC) bir inisiyatifidir. İlk kez 4 Şubat 2000'de Yeni Milenyum için Paris'te Kansere Karşı Dünya Zirvesi'nde ortaya çıkmıştır. Amaç, küresel kanser yükünü hafifletmek, daha fazla eşitliği teşvik etmek ve sağlıklı bir toplum sağlamak için kanser kontrolünü bireylerin hayatlarına entegre etmektir. Kanser artık modern yaşamın bir parçasıdır ve öngörülebilir olarak gelecekte de varlığını sürdürecektir. KAV'ın öncelikli görevi, tıpkı diyabet, astım ve hatta HIV (AIDS'e neden olan insan immün yetmezlik virüsü) ile yaşayabildiğimiz gibi, kanserle de yaşayabilmemiz için kanseri kronik bir hastalık olarak hayata geçirmektir. Bu amaçla KAV, beş kısımdan oluşan, aşağıda sıralanan bir strateji oluşturmuştur:1. Farkındalık ve önleme Herhangi bir hastalıkta olduğu gibi, önleme en iyisidir. Kanser, tüm dünyada en çok rastlanan hastalıklardan biri olmakla beraber, vakaların % 40‘dan fazlası beslenme ve yaşam stilleri ile önlenebilir. Bu, sırayla bilgi ve eğitime bağlı olan farkındalıkla başlar. Bu nedenle, risk faktörlerinin (genetik, diyet ve çevresel dahil) farkında olmak ve sağlıklı bir beslenme ve yaşam tarzı sürdürmek gibi gerekli önlemleri almak, kanseri önlemede uzun bir yol kat edebilir. Takviye almak da yardımcı olabilir. Özellikle, basit bir kan testi ile ölçülebilen sağlıklı bir D vitamini seviyesinin sağlanması önemlidir.2. Erken teşhis Erken teşhis, ilk tedaviden sonra bile kanserden kurtulma şansını büyük ölçüde artırır. 'Erken', kanseri metastatik bir aşamaya gelmeden önce (yani yayılmadan önce) tespit etmek anlamına gelir. Burada yine dikkatli olmak ve kendi kendine muayene yapmak (meme kanseri için) veya bağırsak veya idrar hareketlerini izlemek (sırasıyla kolorektal ve ürolojik kanserler için) hayat kurtarabilir. Düzenli olarak tarama yapmak da önemlidir. Artık mamografi, kolonoskopi gibi major kanserlerin taranması için prosedürler rutin olmuştur. Ayrıca, "sıvı biyopsi" yoluyla kanseri tespit etmek için de artık yeni, minimal invaziv prosedürler var. Erken teşhis, uygulanan tedavinin istenmeyen yan etkileri de dahil olmak üzere tedaviyi kolaylaştırır.3. Uzman, entegre tedavi Kanserin çok karmaşık bir yapısı vardır ve zaman içerisinde (tedavi sırasında bile) yer ve özelliklerini değiştirebilir. Buna göre ideal olarak uzman ve araştırmacı tıbbi onkologlar tarafından tedavi edilmesi zorunludur. Ayrıca, kanser tedavilerinin mevcut sınırlamaları nedeniyle, bunları beslenme, fonksiyonel gıdalar ve yaşam tarzı faktörlerini içeren kanıta dayalı tamamlayıcı önlemlerle bütünleştirmek en iyisidir. Örnek olarak, tedavisi en zor kanserlerden biri olan pankreas kanseri ile ilgili olarak bu alanı yakın zamanda kapsamlı bir şekilde inceledik [ file:///C:/Users/mbad/Downloads/cancers-12-03096-v3.pdf ].4. Psikolojik destek ve iyi ruh hali Artan kanıtlar, çoğu tümörün, sinirlerle doğrudan temas yoluyla veya kan yoluyla iletilen nörokimyasallar yoluyla beyinden veri aldığını göstermektedir. Bu nedenle, beyin aktivitemiz kanser sürecini etkileyebilir. Gerçekten de, son zamanlarda dikkate değer bir deneysel çalışma, beynin ödül sisteminin uyarılmasının, insan akciğer kanseri ve model hayvanlara implante edilen melanomun büyümesini %40-50 oranında baskılayabildiğini gösterdi [ https://www.nature.com/articles/s41467 -018-05283-5.pdf ].Bu nedenle, sağlıklı bir beden kadar sağlıklı bir zihni de koruyun ve pozitif olun! 5. Uzmanlarla iletişim Kanser son derece kompleks bir patofizyolojiye sahiptir. Ancak hızla yeni bilgilerle ilerleme kaydediliyor ve böyle ilerlemeleri takip etmek önemlidir. En iyi tavsiye olarak, doğrudan veya yayınlar (akademik, popüler, sosyal media vs.) aracılığıyla bilim adamları ve klinisyenler ile iletişimde kalın. Ayrıca, ilerlemeyi hızlandırmak için kanser araştırmalarına katılın ve destek olun.Covid-19'a karşı çeşitli aşıların geliştirilmesine ilişkin son örnekler, araştırmanın zor tıbbi sorunlara karşı hayat kurtaran çözümler üretebileceğini ve yeni teknolojinin ilk kez denendiği yerlerde bile çok hızlı etkili olabileceğini göstermiştir! KAV ARAŞTIRMALARI KAV bilim adamları, aktif olarak 'kansere sinirbilim çözümlerini' araştırmalarına temel yaklaşımları olarak benimsediler.KKTC'de şu anda aşağıdaki konularda 3 doktora projesi desteklenmektedir:1. Sodyum kanalı blokerlerinin metastaza karşı etkilerinin değerlendirilmesi.2. KKTC topraklarında çok görünen arsenik'in nanoteknoloji ile elimine edilmesi: model çalışmalar.3. Çocuk kanseri nöroblastom'da yeni bir girişim ve ilaç oluşturma. Bu proje Süleyman Cengiz Eminoğlu Vakfı (Cengo-V) ile işbirligi şeklinde yürütülmektedir. Bu projeler Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (Biyoteknoloji Araştırma Merkezi) kurumu bünyesine bağlı olarak devam etmektedir. Mutlu bir yaşam için sadece bugün değil her gün kendinize iyi bakın, daima gülümseyin ve sağlığınıza dikkat edin. Kanser hastalarımızın da pandemi sebebi ile tedavilerini aksatmamaları önemlidir. KAV, gönüllüleri ve bilim adamları her zaman toplum için buradadır.