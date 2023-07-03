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Katliam gibi kazada ölen şöförün ismi açıklandı.

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Katliam gibi kazada ölen şöförün ismi açıklandı.
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Girne - Değirmenlik Anayolu üzerinde, Arapköy birinci kavşağı yakınlarında bugün saat 03:40 sıralarında korkunç bir kaza meydana geldi. İki aracın çarpışması sonucu dört kişi hayatını kaybetti ve iki kişi yaralandı. Polis, olayla ilgili detayları paylaştı.

Kazada bulunan araçlardan birini kullanan sürücünün adı Pratapbhai Bhuabhai Karavadra olarak belirlendi. 32 yaşındaki Karavadra'nın kontrolünü kaybederek karşı şeride geçtiği ve karşı yönden gelen araçla çarpıştığı tespit edildi. Bu korkunç kaza sonucunda dört Afrikalı vatandaş hayatını kaybetti.

Yaralanan iki kişi, ağır olan biri dahil, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı ve hala tedavi altındadır. Polis, olayın ayrıntılı bir soruşturmasını sürdürüyor

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