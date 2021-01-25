Ülkemizde dün akşam saatlerinde koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden 40 yaşındaki Değirmenlik sakini Salih Çarka'nın kızkardeşi olan Kadriye Kiris sosyal medya hesabından paylaştığı bir yazı ile isyanını paylaştı.

Kiris, ülke olarak duyarlı olmadığımız için bu duruma geldiğimizi ifade ederek, yöneticiler kadar biz vatandaşlarında sorumsuzluğumuz nedeniyle vakaların artışta olduğunu ve abisi gibi yürüyerek karantinaya giden bir kişinin cansız bedeninin toprağa verildiğini vurguladı.

Kadriye Kiris'in paylaşımı şöyle:



"İyi bakın bu fotoğrafa !!

40 yaşında Sigara bile içmezdi abim ! Katilsiniz ! Hepiniz ! Hepimiz !

Yönetemeyenlerde ! Yönetilemeyenlerde !

Şımarıksınız ! Hala hiç birşey olmamış gibi kafeleri barları evleri dolduracak kadar şımarık !

Kişisel menfaatler uğruna mahfettiniz memleketi!

Hâlâ utanmadan okul açanlar. Hala meyhanede rakı tokuşturanlar !

Hade onlar kapatmadı ! Hade işe gitmek zorunda kaldık . İş bitince gel tıkıl evine !

Yoooo onlar kapatmadıysa bizde lazım suyunu cıkaralım !

Hasret kaldık rakıya , mocha olmadan da yaşayamayık !

Herkes klavye kahramanı ..Herkes kapandı kapanmadı dalgasında ! Sen kapat be gendini .. en azından iş sonrası kapat !

Yürüyerek girdiği karantinadan bu gün ilaçlanmış kutuda aldık biz canımızı .

Topraga nasıl verdik biz bilirmisiniz ! 20 Metre uzakdan seyrederek !

Dozerle gömdüler !

Bu saatten sonra yere batsın memleketiniz !"