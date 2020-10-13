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Katılım oranı zannedilenin aksine normal

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Katılım oranı zannedilenin aksine normal
 
 
 KKTC’de en düşük katılım oranına sahip Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ilk turu ardından değerlendirmeler devam ediyor.
Seçimde en çok dikkat çeken durumlardan biri de katılım oranının yüzde 58’de kalması…
Köşe yazarı Ünal Fındık’a göre bu oran oldukça normal…
2015’te katılımın yüzde 60’ı ancak geçtiğine dikkati çeken Ünal Fındık, “düşünün o zaman pandemi yoktu. Üstelik ekonomi de bu denli kötü değildi… Bir çok da aday vardı. Ona rağmen yüzde 60’ı ancak geçti. Kayıtlı seçmenin yüzde 20’si 25’i zaten yurt içinde değil… Öte yandan pandemi şartları da ortada… Katılım oranının oldukça normal ve olağan olduğunu düşünüyorum” değerlendirmesini yaptı. 
 
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