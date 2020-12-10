Kasım ayında mevsim normallerinin üzerinde yağış düştü

KKTC’ye kasım ayında mevsim normallerinin üzerinde yağış düştüğü tespit edildi.

Meteoroloji Dairesi, ülke genelinde kaydedilen yağışların, 49,7 mm olan mevsim normallerinden yüzde 52 fazla, 75,7 mm olduğunu açıkladı.

Kasım ayında Kuzey Sahil ve Beşparmaklar’da 92,4 mm ile normalinden yüzde 53 fazla, Batı Mesarya’da 63,4 mm ile normalinden yüzde 66 fazla, Orta Mesarya’da 39,9 mm ile normaller civarında, Doğu Mesarya’da 33,2 mm ile normalinden yüzde 20 az, Doğu Sahili’nde 83,3 mm ile normalinden yüzde 88 fazla ve Karpaz’da ise 147,9 mm ile normalinden yüzde 134 fazla yağış kaydedildi.



KIŞ AYLARINA İLİŞKİN YAĞIŞ TAHMİNLERİ

Meteoroloji Dairesi, kış ayları aralık, ocak ve şubat ayına yönelik yağış tahminlerini açıkladı.

Buna göre, yağışlar aralık ayında kuzey ve kuzeybatı kesimlerde mevsim normalin üstünde, iç kesimlerde normalin altında; Ocak ayında kuzey sahil ve Karpaz’da normalin az üstünde, iç kesimlerde normalin altında; Şubat ayında mevsim normalleri civarında ve altında seyredecek.