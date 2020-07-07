Kasapların da derdi yüksek et fiyatları

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, Halil Akbıçak başkanlığındaki Kasaplar Birliği heyetini kabul etti.

Görüşmede heyet, canlı hayvan fiyatlarındaki artışın, et satışlarını olumsuz yönde etkilediğini belirterek, tüketiciden gelen tepkileri aktardı.

“CANLI KUZU FİYATI 28 TL’DEN 35’E, DANANIN FİYATI 17’DEN 22 TL’YE YÜKSELDİ”

Kasaplar, salgın öncesinde 28 TL/ kg olan canlı kuzu fiyatının 35 TL/kg, canlı dananın salgın öncesi 17 TL/kg olan fiyatının bugün 22 TL/kg olduğunu ifade etti.

Kasaplar, bu durumdan perakende et satışlarının olumsuz etkilendiğini dile getirerek, konuyla ilgili Bakanlıktan çözüm ve açılım talep etti.