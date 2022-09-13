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Karşıyaka’da yarın elektrik kesintisi

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Karşıyaka’da pek çok bölgeye yarın 09.00-13.00 saatleri arasında elektrik verilemeyecek.

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Karşıyaka’da yarın elektrik kesintisi
 

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu'ndan yapılan açıklamada, şebeke çalışmasından dolayı Geçitköy, Karşıyaka, Karşıyaka'nın Sahil Kesimleri, İslam Kampı Bölgesi, Balina Sosyal Tesisleri Bölgesi, Karşıyaka Futbol Sahası Bölgesi, kahveler ve Şirinyalı bölgesi, Güzelyalı sahili, Karşıyaka dağ kısmı ve su pompası, yağ değirmeni bölgesi, köy içi ve mezarlık bölgesi, Monte Parle Tatil Köyü ve civarına elektrik verilemeyeceği belirtildi.

 
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