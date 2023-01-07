banner875
banner885
Atletizmde Atlamalar, Atmalar ve Sprint Şampiyonası tamamlandı
Atletizmde Atlamalar, Atmalar ve Sprint Şampiyonası tamamlandı
9 0
Bülent Ersoy, hayatının filmi için anlaştı
Bülent Ersoy, hayatının filmi için anlaştı
35 0
 
Yaşinses Yeşilova’ya, Aksel Karşıyaka’ya gitti
Yaşinses Yeşilova’ya, Aksel Karşıyaka’ya gitti
40 0
Aslan evinde fire vermedi
Aslan evinde fire vermedi
21 0
ABD Temsilciler Meclisi'nde seçim krizi: 3'üncü turda da sonuç çıkmadı
ABD Temsilciler Meclisi'nde seçim krizi: 3'üncü turda da sonuç çıkmadı
35 0
DAÜ uzatmada kazandı
DAÜ uzatmada kazandı
29 0
DİGEM ve UKÜ sezonu üçüncü tamamladı
DİGEM ve UKÜ sezonu üçüncü tamamladı
29 0
banner878

Karşıyaka'da yakalanan 36 düzensiz göçmen sınır dışı edilecek

banner476

banner825
Karşıyaka'da yakalanan 36 düzensiz göçmen sınır dışı edilecek
Anadolu Ajansı, KKTC’de  yakalanan 36 düzensiz göçmenin sınır dışı edileceğini bildirdi. 

AA'nın emniyet kaynaklarına dayandırdığı bilgiye göre, Girne ilçesindeki Karşıyaka bölgesinde bir minibüse operasyon yapan polis ekipleri, 6'sı çocuk 36 düzensiz göçmeni yakaladı. Operasyonda, düzensiz göçmenleri tekneyle ülkeye soktukları öne sürülen 2 kişi de gözaltına alındı.
Çıkarıldıkları mahkeme, KKTC'ye tekne ile gümrüksüz bir limandan giriş yaptıkları tespit edilen 36 düzensiz göçmen ile diğer 2 şüpheliye, emniyette geçirmek kaydı ile 3 gün hapis cezası verdi.
Bu sürenin sonunda 36 göçmenin sınır dışı edileceği, diğer 2 şüphelinin yargılanmasının süreceği bildirildi.
 
banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.