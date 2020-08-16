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Karşılıklı Navtexler

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Karşılıklı Navtexler

Türkiye bir kez daha Navtex ilan etti. Yavuz gemisi, 18 Ağustos-15 Eylül tarihleri arasında Kıbrıs’ın güneybatısında petrol ve doğal gaz arayacak.

Türk Deniz Kuvvetleri Seyir Hidrografi ve Oşinografi Dairesi Başkanlığı’nın internet sayfasında yer alan Navtex duyurusunda, 18 Ağustos-15 Eylül tarihleri arasında Kıbrıs adasının güneybatısında sondaj çalışmaları yapılacak.Doğu Akdeniz’deki çalışmaları Yavuz gemisi yapacak.

Ertuğrul Bey, Osman Bey ve Orhan Bey gemileri de destek için sahada olacak. Belirlenen sahalarda 1 aya yakın doğal gaz ve petrolün izi sürülecek. Sondaj faaliyeti 15 Eylül’de sona erecek.

Türkiye, Navtex duyurusunda “Çalışma sahasına girilmemesi şiddetle tavsiye olunur” notuyla uyarıda bulundu.Türkiye yeni Navtex ilan etti! Doğu Akdeniz’de petrol ve doğal gazın izi sürülecek.

GÜNEY KIBRIS'TAN KARŞI NAVTEX

Türkiye’nin dün yeni bir Navtex yayımlayarak Yavuz sondaj gemisinin Doğu Akdeniz bölgesindeki sondaj faaliyeti yürüttüğü bölgedeki Navtex’ini 15 Eylül’e kadar uzatması üzerine Rum Yönetimi bu sabah “karşı-Navtex” yayımladı.

Rum radyosuna göre Rum yönetimi, Larnaka’daki “Arama-Kurtarma Koordinasyon Merkezi” tarafından yayınlanan “karşı-Navtex”i ile Türkiye’nin yeni Navtex’inin “yetkisiz ve geçersiz, Yavuz ve beraberindeki gemilerin bölgedeki faaliyetlerinin de yasa dışı olduğu” iddiasını ortaya attı. 

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