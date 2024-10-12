CTP lideri Erhürman "Karşımızda koltuk için kendinden geçmiş bir yapı var” dedi ve "Neresinden yorumlarsanız yorumlayın, karpuzun bir elma türü olduğu sonucuna varamazsınız" yorumunu yaptı

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, önceki akşam Meclis’te yaşananları değerlendirdi. Tufan Erhürman, “Karşımızda koltuk için kendinden geçmiş bir yapı var” ifadelerini kullandı. “Beşinci turda bir oy bile alsa başkan olur” iddialarına da yanıt veren Tufan Erhürman, Böyle bir iddianın hukukla alakası olmadığının altını çizdi.

Erhürman, Meclis Başkanlığı seçimlerindeki süreçte yaşanan olayları eleştirerek, adına hükümet diyen yapının tek derdinin koltuk olduğuna dikkat çekti ve ülkenin gerçek sorunlarına odaklanmadığını söyledi.

İlk oylama günü, beşinci turda da reddedileceğinin düşünüldüğü için Zorlu Töre’yi çekip, Kutlu Evren’in aday yapıldığını anımsatan Erhürman, “Beşinci turda bir oy bile alsa başkan olurdu” iddialarını eleştirdi ve “Böyle bir iddianın hukukla alakası yoktur. Madem bir oy bile alsaydı zaten seçilmiş olurdu, bunları yaşattınız? Neden ilk gün bu iddiayı ileriye götürmediniz de 1 oy alsın da seçilmiş sayılsın? Siz de böyle olmadığını biliyordunuz. Mesele meclis açılması meselesi olmadığını gördük” dedi.

Öte yandan sosyal medya hesabından da paylaşım yapan Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, Meclis Başkanlığı seçim sürecindeki hukuki ve siyasi durumu sert bir şekilde eleştirdi.

Erhürman'ın açıklaması şöyle:

Karpuz Bir Elma Türü Değildir...

1. Beşinci turda 1 kabul 49 ret oyu alınsa, yani yalnızca aday olan kişi kendi kendine oy verse ve 49 kişi adayın Meclis Başkanlığı'nı açıkça reddetse dahi, yetişip bir kez aday gösterilen kişi Meclis Başkanlığı’nı kazanır anlamına gelecek bir “hukuki yorum”.

2. Aday olan şahsın seçilebilmesi için beş tur sonunda yalnızca kendi kendine bir oy vermesi seçilmesi için yeterli sayılacaksa, 50 milletvekilinin beş tur boyunca oy kullanmak zorunda bırakılmasına ne gerek olduğunu, dört tur boyunca Meclis’te salt çoğunluk arayan bir mevzuatın nasıl olup da son turda “ne olacak canım, bir oy bile yeter. İlla ki yetişip bir kez aday gösterilen şahıs Meclis Başkanı olsun da ne olursa olsun” sonucuna vardığını açıklayamayan bir “hukuki yorum”.

3. Üzerinde kabul, ret ve çekimser kutucukları bulunan oy pusulaları aracığıyla gerçekleştirilen bir seçimde retlerin kabullerden fazla olduğu bir durumda kabullerin kazandığı, matematikte 23’ün 25’ten büyük olduğu sonucuna varan bir “hukuki yorum”.

4. Böyle bir yorumu yapmaya çalışan siyasilerin, eğer seçilmek için beşinci turda bir oy (yani yalnızca adayın kendi kendine oy vermesi) bile yeterli kabul edilecekseydi, iki gün önce yapılan dört tur oylamanın sonunda beşinci turda kazanması garanti olan Sn. Töre’nin adaylıktan neden geri çekildiğini açıklayamadığı bir “siyasi durum”.

5. Bütün bunlara ek olarak, Meclis’in çoğunluğunun Meclis Başkanı olmasını reddettiği açık olan bir şahsın Meclis Başkanı olabileceğini düşünen bir “demokrasi tahayyülü” (Anayasa’nın 1. maddesine göre KKTC’nin demokrasi ilkesine dayanan bir Cumhuriyet olduğu ve “Anayasa’ya uygun yorum” diye bir yorum yönteminin bulunduğu unutulmadan tabii)!

Sonuç: Neresinden yorumlarsanız yorumlayın, karpuzun bir elma türü olduğu sonucuna varamazsınız!"

