Karpaz’da alarm

Suriye’deki elektrik santralından sızan 15 bin tonluk yakıtın Karpaz kıyılarına ulaşmasının önlenmesi için alarma geçildi. Petrol sızıntısı Karpaz’a 15 deniz mili kadar yaklaştı. Denize bariyerler döşendi. 3’ü teyakkuzda, toplam 7 gemi bölgede bulunuyor





Suriye’deki bir elektrik santralından sızan 15 bin tonluk yakıtın Kıbrıs’a doğru ulaşmasının önlenmesi için çabalar sürüyor. Türkiye’den konuyla ilgili yetkililer dün sabah KKTC’ye geldi.

İlk etapta Kıbrıs Türk Kıyı Emniyeti ve Gemi Kurtarma Ltd. Şirketi’ne ait bariyerler şirkete ait römorkörlerle Dipkarpaz Zafer Burnuna taşındı.

Teknecik’te bulunan KIBTEK’e ait bariyerler ile ALPET, AKSA ve Kıbrıs Türk petrolleri ne ait bariyerler de bölgeye gönderildi.

Denizdeki kirlilikle ilgili önlemler için bölgede 3’ü teyakkuzda, toplam 7 gemi bulunuyor.

Ayrıca büyük acil müdahale gemileri Nene Hatun ve Seyit Onbaşı da İstanbul'dan bölgeye hareket etti. Bu iki geminin Cuma günü bölgeye varması bekleniyor.

Denizdeki kirlilik, İHA'larla da havadan takip ediliyor.

Turizm ve Çevre Bakanlığı Müsteşarı Serhan Aktunç, cuma gününe kadar denizdeki akıntının kuzey doğu yönüne doğru ilerleyerek petrol sızıntısının KKTC için tehdit olmaktan çıkmasını beklediklerini söyledi.

Dipkarpaz’da açıklamada bulunan Turizm ve Çevre Bakanlığı Müsteşarı Serhan Aktunç, Geçitkale’den kalkan İHA’ların dün havadan petrol sızıntısıyla ilgili görüntü kaydettiğini belirterek, Suriye kaynaklı petrol sızıntısının Karpaz sahiline 15.4 deniz mili uzaklıkta olduğunu ifade etti.

Öte yandan Başbakan Ersan Saner, Suriye kaynaklı petrol sızıntısı hakkındaki son bilgileri kamuoyu ile paylaştı. Son bilgilere göre kirliliğin Suriye’ye yöneldiğini belirten Başbakan Saner, Türkiye’den iki atık toplama gemisinin bölgeye gitmek üzere yola çıktığını açıkladı.

Saner, Nene Hatun ve Seyit Onbaşı gemilerinin Cuma günü bölgede olmasının planlandığını kaydetti.

Başbakan Saner, Suriye'nin Baniyas kentindeki bir elektrik santralinden 15 bin tonluk akaryakıtın denize karışmasıyla Akdeniz’in batı kısmında çok ciddi bir çevre kirliliğiyle karşı karşıya kalındığını belirtti.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ndeki imkanlar yanında Türkiye Cumhuriyeti’nin de kendilerine sağladığı hem teknik hem de lojistik destek sayesinde olayı çok daha detaylı incelediklerini dile getiren Başbakan Saner, alınacak tedbirleri en üst düzeyde tutmak için ikili girişimlerde bulunduğunu kaydetti.

Türkiye’den konuyla ilgili yetkililerin dün sabah KKTC’ye geldiğine ve kendilerine destek olduğuna dikkat çeken Başbakan Saner, heyete teşekkürlerini sundu.

Başbakan Saner, olay bilgilerine gelir gelmez kriz masasının aldığı önlemler çerçevesinde ellerindeki mevcut bariyerlerin tespitini yaparak, ilk etapta Kıbrıs Türk Kıyı Emniyeti ve Gemi Kurtarma Limited şirketine bağlı gemileri ve römorkörleri Gazimağusa ve Girne’den olay yerine sevk ettiklerini söyledi.

Saner, buna destek olarak Kıbrıs Türk Petrolleri Limited Şirketi, Al-Pet ve AKSA’ya ait bariyerlerin Dipkarpaz bölgesine sevkini sağladıklarını açıkladı. Burada amacın olası karaya yaklaşacak fuel-oilin önünün kesilmesi olduğunu vurgulayan Saner, ellerindeki bütün imkanları seferber etmeleri nedeniyle Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’na ait bariyerlerin de bölgeye sevk edilmek üzere olduğunu belirtti.

Bariyerlerin döşenmesinde ihtiyaç duyulacak deniz araçlarının da Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Kıbrıs Türk Kıyı Emniyeti ve Gemi Kurtarma Limited Şirketi tarafından sağlandığını ifade eden Saner, tüm bunların yanında Anavatan Türkiye’den gelen 5 kişilik ekiple de olayı en üst düzeyde değerlendirdiklerini kaydetti.

Saner, dün itibarıyla Türkiye Kıyı Emniyeti’ne bağlı 1000 metreküp atık toplama kapasiteli Nene Hatun gemisiyle, 400 metreküp atık toplama kapasitesine sahip Seyit Onbaşı gemisinin yola çıktığını bildirdi. Saner, gemilerin Cuma günü bölgede olmasının planlandığını kaydetti.

Kendilerinin de teyakkuz halinde olduklarını ifade eden Başbakan Saner, Çevre Koruma Dairesi’nin 16 personelinin iki vardiya olarak Dipkarpaz bölgesinde 4 noktada konuşlandığını söyledi.

Emniyete bağlı araçlarla havadan yapılan incelemelerde mevcut akaryakıtın gelişini anbean takip ettiklerinin altını çizen Başbakan Saner, akıntının yönünün önceki akşamdan itibaren güney batıdan esen rüzgar ile Kuzey Akdeniz’in doğu sahillerine doğru ilerlediğini ifade etti. Saner, akıntının yönünün değişmesiyle kirliliğin Suriye istikametine doğru yöneldiğini gözlemlediklerini söyledi.

Sonuç itibarıyla felaketin, tüm insanlığı ilgilendiren bir felaket olması nedeniyle TC’nin görevlendirdiği Nene Hatun ve Seyit Onbaşı gemilerine bölgede çok iş düşeceğini vurgulayan Başbakan Saner, önceki gece itibarıyla sahile oldukça yaklaşan akıntının biraz gerilediğinin görüldüğünü belirtti.



