Karpaz’da ağaçların altları dışkı dolu

Bayramda Karpaz’a akın eden tatilciler altın kumsalı pislik içinde bıraktı. Dipkarpaz Belediye Başkanı Suphi Coşkun, “AB ülkelerinde çevreyi kullan ve koru politikası varken, bizde ise tuvalet ihtiyacı ağacın altında gideriliyor” dedi



Bayramda Karpaz’a akın eden tatilciler ne yazık ki ülkenin baş tacı altın kumsalı pislik içinde bıraktı.

Kameralara yansıyan görüntüler de ‘Yok artık’ dedirtti.

Konu ile ilgili katıldığı bir programda konuşan Dipkarpaz Belediye Başkanı Suphi Coşkun ise, “AB ülkelerinde çevreyi kullan ve koru politikası varken, bizde ise tuvalet ihtiyacı ağacın altında gideriliyor” dedi.

Coşkun, “Çevreciyim diye geçinenler Dipkarpaz’da belediyenin zerre yetkisi olmadığını bilmeli. Sahiller Kaymakamlığa çevre ise Turizm Bakanlığı’na aittir. Her bayramda aynı şey yaşanıyorsa caydırıcı önlemler gereklidir. Cezalar eksiktir” ifadelerini kullandı.

Yasal mevzuat eksikliğine dikkat çeken Coşkun, “Benim ceza kesme hakkım 8 TL’dir. Bunu söyleyince dönüp bir poşet daha çöp atıyorlar” diyerek isyan etti.

Coşkun konuşmasına şöyle devam etti;

“Karpaz hepimizin göz bebeğidir, denizleri doldurup ne hallere getirdik. Doğasını, denizini ve çevresini korumamız lazım. 12 tane lastik lazım, çöp kamyonu bile alamıyorum. Bunları söylerken toplumunda duyması lazım. Eleştirirken bunlarda göz ardı edilmemeli. Çöp atanı görünce belediye çevre dairesine bildirir oradan araç çıkıp gelene kadar suçlu kaçıyor zaten…”

