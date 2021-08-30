Karpaz ve Mağusa kıyıları ekolojik felaketin eşiğinde

Suriye’nin Baniyas kentindeki elektrik santralindeki bir yakıt deposunda geçtiğimiz hafta yaşanan petrol sızıntısının Karpaz ve Mağusa kıyılarına doğru ilerlediği bildirildi

Suriye'den büyük bir petrol sızıntısı Kıbrıs'ın doğu kıyılarına doğru ilerliyor.

Geçen haftanın ortasında Baniyas kentindeki elektrik santralindeki bir yakıt deposunda büyük bir petrol sızıntısı meydana geldi. Tank, çatladığında 15.000 ton yakıtla doluydu.

Geçen Çarşamba günü petrol sızıntısının 25,5 kilometrekarelik bir alanı kapladığı belirtilirken, bugün bu sızıntının kapladığı alanın 1000 km2 olduğu tahmin ediliyor.

Petrol sızıntısının kuzeybatı kısmının, Karpaz kıyılarından yaklaşık 20 kilometre ve Gazimağusa'nın yaklaşık 80 kilometre doğusunda yer aldığı aldığımız bilgiler arasında.

Önümüzdeki günlerde bölgemizi etkileyecek deniz akıntılarına göre, ilk etap olarak petrol sızıntısının adanın doğu kıyılarına daha da yayılmasının muhtemel olduğu tahmin ediliyor.

Bu petrol sızıntısı nedeniyle Karpaz kıyıları ile Mağusa kıyılarında büyük bir kirlilik ve ekolojik felaketin yaşanabileceği iddia edilmekte.

