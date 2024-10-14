banner913
banner932
Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği’nden “Adalet İçin 3 dakika karanlık” eylemi…
Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği’nden “Adalet İçin 3 dakika karanlık” eylemi…
15 0
LTB ekiplerinin denetimleri... 10 iş yerine ceza yazıldı, 424 gıda ürünü müsadere edildi
LTB ekiplerinin denetimleri... 10 iş yerine ceza yazıldı, 424 gıda ürünü müsadere edildi
33 0
 
Koltuk kavgasını bırakın, ilaç krizine bakın
Koltuk kavgasını bırakın, ilaç krizine bakın
22 0
Kaçak estetik müdahaleye baskın
Kaçak estetik müdahaleye baskın
25 0
Kozanköy’den Maraş’ta tarihi galibiyet
Kozanköy’den Maraş’ta tarihi galibiyet
94 0
Girne Arkın Group Fest 24'e, muhteşem kapanış
Girne Arkın Group Fest 24'e, muhteşem kapanış
48 0
"Bunu da sineye çekecek misiniz?”
45 0
banner1032

“Karpaz İmar Planı halka ve ilgili paydaşlara sunulmalı”

banner1020

Dipkarpaz Çevre Koruma ve Sosyal Aktivite Derneği Başkanı Fırat Borak, "hazır olduğu" söylenen Karpaz İmar Planı’nın halka ve ilgili paydaşlara sunulmasını istedi.

banner1045
“Karpaz İmar Planı halka ve ilgili paydaşlara sunulmalı”
banner971
Borak yazılı açıklamasında, yıllardır Karpaz emirnamesiyle ilgili sağlam bir irade ortaya konmadığını ve “Karpaz İmar Planı” hususunda somut bir adım atılmadığını savundu.

“İlgili Bakanın aylar önce Yeni Erenköy’de, bu hafta da Dipkarpaz’da İmar Planının hazır olduğunu ve hayata geçirileceğini” söylediğini kaydeden Borak, "İmar Planı varsa, bunun kimlerle ve ne şekilde yapıldığını açıklamak zorundadırlar. Çalışma içerisinde Karpaz halkının, bilimsel verilerin ve ilgili paydaşların dahil olmadığı bir planın bölgemize  hiçbir faydası olmayacaktır" dedi.
 
banner979
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.