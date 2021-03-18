banner583
Yollarda bakım şart
Yollarda bakım şart
21 0
Kiralık araçlara dikkat
Kiralık araçlara dikkat
52 0
 
Rallinin marka ismi Macila
Rallinin marka ismi Macila
33 0
Beşiktaş 10 yıl sonra kupada finalde
Beşiktaş 10 yıl sonra kupada finalde
17 0
Ünüvar: Hayat kırıcı bir ralli gibidir
Ünüvar: Hayat kırıcı bir ralli gibidir
30 0
Limasol'da Covid-19'u hiçe sayan karnaval
Limasol'da Covid-19'u hiçe sayan karnaval
34 0
Rallinin ilk birincisi Mazhar Ünüvar
Rallinin ilk birincisi Mazhar Ünüvar
80 0
banner529
banner570

Karpaz bölgesine metrekareye 10 kg yağış

banner476

Ülkede son 24 saatte en fazla yağış, metrekarede 10 kilogramla Sipahi, Yenierenköy ve Dipkarpaz’da kaydedildi.

Karpaz bölgesine metrekareye 10 kg yağış
 

Meteoroloji Dairesi’nin dün sabah 08.00 ile bugün sabah 08.00 saatleri arasını kapsayan yağış raporuna göre, Alsancak’a 9, Çamlıbel, Geçitkale, Yeşilırmak ve Zafer Burnu’na 8, Ziyamet’e 7, Kalkanlı’ya 6, Selvilitepe, Akdeniz, Koruçam, Tatlısu ve Beyarmudu’na 5 kilogram yağış düştü.
Diğer yörelerde 0,1 ile 4 kilogram arası yağış kaydedildi.

banner342
banner603
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.