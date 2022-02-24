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Karpaz bölgesinde birçok yer yarın 5 saat elektriksiz kalacak

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Karpaz bölgesinde birçok yer yarın 5 saat elektriksiz kalacak

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu, yarın yüksek gerilim elektrik şebekesinde yapılacak bakım onarım çalışması nedeniyle 5 saat süreyle Karpaz’da bazı bölgelere elektrik verilemeyeceğini duyurdu.

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu İskele Bölge Müdürlüğü’nden verilen bilgiye göre, 09.00 ile yaklaşık 14.00 saatleri arasında; Sipahi, Yeşilköy, Esenköy, Yeni Erenköy, Adaçay, Sipahi, Dipkarpaz Sipahi arası kalan tesisler, Kumyalı, Balalan, Ziyamet ve Gelincik, Boltaşlı, Derince, Taşlıca, Avtepe, Kuruova ve Kaleburnu, Yeşilköy, Esenköy, Yeni Erenköy, Adaçay, Dipkarpaz Sipahi arası kalan tesisler, Marina ve Dipkarpaz köyü, Zaferburnu, Dipkarpaz köyü ile Zaferburnu arasında kalan tesisler, Dipkarpaz köyü ağıllar bölgesi, Tanyel Sitesi, Zeytinlik Sitesi, Döveç Sitesi, Mehmetçik ve Pamuklu bölgelerine elektrik verilemeyecek.

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