Karpaz bölgesinde 5 pozitif vaka

Dünyada ve ülkemizde hızla yayılan koronavirüs vakaları ülkemizde de artmaya başladı. Yapılan son testlerde Karpaz bölgesinde 5 kişide koronavirüs tespit edildi.
Dipkarpaz Belediye Başkanı Suphi Coşkun, Karpaz bölgesinde görülen 5 Covid-19 vakası ile ilgili açıklama yaptı.
Suphi Coşkun, Karpaz'da yaşayan 5 Kıbrıslı Rum’un Covid-19 yakalandığını belirtti.
Paniğe gerek olmadığını söyleyen Coşkun, vakaların Güney Kıbrıs'ta tedavi görmek istedikleri için polis eşliğinde sınır kapısına götürüldüklerini söyledi.
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