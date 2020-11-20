Karpaz Bölgesi yağmur ve doluya teslim oldu

Ülkede dün gece yer yer etkili olan yağmurlu hava Karpaz’da hayatı olumsuz etkiledi. Özellikle Ziyamet ve Yenierenköy’de yağmurla karışık dolu yağarken, yağışlar nedeniyle bölgedeki bazı yollar trafiğe kapandı.

Meteoroloji Dairesi’nden elde edilen bilgiye göre, dün gece ve bu sabah bölgede etkili olan yağışlı hava sonunda metrekareye Ziyamet’te 78, Yenierenköy’de ise 56 kilogram doluyla karışık yağmur düştü. Kuzey sahilinde, özellikle doğu bölgelerinde artık etkili olmayan yağışlı havanın yerini şu sıralar şiddetli rüzgar aldı. Günün ilerleyen saatlerinde ülke genelinde yeniden yağışlı hava bekleniyor. YOLLAR KAPANDI Polisten verilen bilgiye göre, Derince - Adaçay köy yolu, yağışlar çökmeye sebep olduğundan trafik akışına kapatıldı. Ziyamet birinci yol kavşağına taş düşmesi nedeniyle trafik Ziyamet ikinci kavşak üzerinden sağlanıyor. Aksaklıkların giderilmesi için belediye ekiplerinin çalışması devam ediyor. YAĞIŞ MİKTARLARI 19 - 20 Kasım 8.00 – 08.00 arası gerçekleşen yağışların yörelere göre dağılımı şöyle: “Ziyamet 78 kg/m2, Yenierenköy 56 kg/m2, Dipkarpaz 50 kg/m2, Mehmetcik 33 kg/m2, Kaleburnu 14 kg/m2, Zaferburnu 12 kg/m2”













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