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Karpaz beyaza büründü

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Karpaz bölgesinde dolu yağışı etkili oldu, bölge beyazla süslendi

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Karpaz beyaza büründü
Karpaz, dün sabah saatlerinde dolunun etkisiyle beyaza büründü. Doğal güzelliği ile büyüleyen Karpaz’ın beyazla da süslendiği manzarası, herkesin ilgisini çekti.
Kumyalı, Çavırova ve Mehmetçik arasındaki görüntüler, “Güzelim Karpaz’a güzellik katan manzaralar” olarak sosyal medyada paylaşıldı.
Öte yandan Meteoroloji Dairesi, dün sabah itibarıyla son 24 saatte en çok yağışı Zaferburnu ve Mehmetçik bölgelerinin aldığını bildirdi. 
Dairenin önceki gün 08.00 ile dün 08.00 arası kaydettiği yağış oranlarına göre metrekareye Zaferburnu 9, Mehmetçik 7, Yenierenköy, Kantara, Yeşilırmak, Sipahi ve Kalkanlı 4, Kozanköy 3, Kaleburnu, Selvilitepe ve Bostancı 2 kilogram yağış aldı.
 
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