Karpaz'a 2 bin PCR kiti bağışı

İş insanları Mehmet Saydam ile Mustafa Bulutoğluları “PCR İçin Belediyeni Seç” isimli bir kampanya başlattı. İkili, Dipkarpaz, YeniErenköy, Mehmetçik ve Büyükkonuk’a 500’er adet toplamda 2 bin test kiti bağışlama kararı aldı

İş insanları Mehmet Saydam ve Mustafa Bulutoğluları “ PCR için belediyeni seç” kampanyası başlattı.

“İnisiyatif alma zamanı” diyerek yola çıkan ikili, Dipkarpaz, YeniErenköy, Mehmetçik ve Büyükkonuk’a 500’er adet toplamda 2 bin test kiti bağışlama kararı aldı.

Saydam ve Bulutoğluları şu açıklamada bulundu:

“Sağlıklı olmanın en önemli olduğu günlerden geçiyoruz. Tedaviye ve tedavi olanaklarına, sağlık imkanlarına eşit ulaşım da bu dönemde büyük önem kazanmıştır.

Bu son bir yılda, global bir krize dönüşen Pandemiye karşı ülkemizdeki imkansızlıklar gerçeğinden hareket ile biz İş İnsanları olarak en doğru ve hızlı yardımı yapabilmek adına sürekli arayış içerisindeyiz.

Covid 19 ile verilen savaşta Halkımızın yanında olabilmek adına “Tüm Halkımızın PCR Taranmasının Tamamlanması”gerektiği inancındayız.

İlk günden beri canla başla çalışmakta olan Sağlık Personelimizin sayısının yeterli olmadığı ve çalışma saatlerinin çok uzun olduğu herkesin malumudur.

Bu bağlamda ülke genelini ve tüm halkımızı kapsayacak olan “PCR Taramasının” en hızlı şekilde yapılabilmesi adına “PCR için Belediyeni Seç” kampanyasını başlatıyoruz.

Bizler ilk olarak Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi ile yaptığımız anlaşma uyarınca toplam 2 bin adet PCR testinin rastgele olarak aşağıdaki dağılımı verilmiş Belediyelerde (20- 30 arası köyümüzde PCR taraması) yapılacaktır.

Değerli Dipkarpaz Belediye Başkanı Suphi Çoşkun, Yeni Erenköy Belediye Başkanı Emrah Yeşilırmak, Mehmetçik Belediye Başkanı Cemil Sarıçizmeli ve Büyükkonuk Belediye Başkanı Ahmet Sennaroğlu ile yapılan görüşmelerde, belirleyecekleri merkezlerde, gerekli tedbirler alınarak randevu yöntemi ile yapılacak testlerin tamamının Negatif çıkması en büyük arzumuzdur.

Adamızın en uç noktasından başlayacağımız bu kampanyaya tüm İş İnsanlarımızın, Oda – Dernek ve Sendikalarımızın da katkı koyarak PCR test sayısının artmasına katkı konulmasını, sağlıkta fırsat eşitliğinin tüm adaya yayılmasını gönülden diliyoruz.

Tüm Belediye Başkanlarımızın göstermiş olduğu ilgi ve yardımlara teşekkür ederiz.

Belediyelerde yapılacak PCR test sayısı aşağıdaki gibidir:

Dipkarpaz ​​500 adet

Yeni Erenköy ​​500 adet

Mehmetçik​​500 adet

Büyükkonuk​​500 adet

