Karne sevinci

Binlerce öğrenci karne heyecanını yaşadı, 15 günlük Şubat tatili başladı

İlköğretim Dairesi, Genel Ortaöğretim Dairesi ve Mesleki Teknik Öğretim Dairesi Müdürlüğü’ne bağlı okullarda karneler dün dağıtıldı.

Karnelerin dağıtılmasıyla ilköğretimde 25 bin, orta dereceli okullarda ise 27 bin öğrenci yarıyıl tatiline başladı.

15 günlük yarıyıl tatilin ardından öğrenciler 16 Şubat Perşembe günü ders başı yapacak

Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, bu doğrultuda 19 Mayıs Türk Maarif Koleji’ni ziyaret ederek, öğrencilere karnelerini takdim etti. Karnelerin dağıtılmasının ardından öğrenciler ve öğretmenlerle bir süre sohbet eden Çavuşoğlu, tüm eğitim camiasına sağlıklı ve huzur dolu bir tatil geçirmeleri temenni etti.

Çavuşoğlu, Türkiye’den gönderilecek akıllı tahtaların dağıtımına gelecek hafta içerisinde 19 Mayıs Türk Maarif Koleji’nden başlayacaklarına dikkat çekti.

Çavuşoğlu, bu doğrultuda ikinci dönemden itibaren okullarda akıllı tahta eksikliğini gidereceklerini ifade ederek, teknolojinin daha verimli kullanıldığı bir eğitim ortamı yaratacaklarını söyledi.

