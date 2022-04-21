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“Karma evlilikteki çocuklara vatandaşlık verilmeli”

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AKEL ile görüşen TDP Başkanı Mine Atlı, karma evlilikten doğduğu için öteki gibi görülen çocuklara vatandaşlık verilmesi gerektiğine dikkat çekti

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“Karma evlilikteki çocuklara vatandaşlık verilmeli”

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Mine Atlı, AKEL Genel Sekreteri Stefanos Stefanu ile bir araya geldi.
TDP ve AKEL heyetlerinin de katıldığı görüşmede; iki liderin ortaya koydukları ikili ilişkiler, ortak faaliyetleri güçlendirmeye yönelik ön fikirler ifade edildi. 
Yeniden yakınlaşma konusunda karar alan liderler, çalışmalara başlanması için takvimlendirme hususunda parti ekiplerini görevlendirecekler. 
TDP Genel Başkanı Mine Atlı karma evlilikten doğduğu için öteki gibi görülen çocuklara vatandaşlık verilmesi gerektiğini belirtti.
Evliliğin insani bir ilişki olmasına rağmen çocukların sırtına bir kambur eklemeye kimsenin hakkının olmadığını belirten Atlı, ilk etapta çocuklara seyahat belgesi verilmesinin sonrasında vatandaşlığa doğru giden bir sürecin AKEL tarafından desteklenmesini talep etti. 
 
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